Διπλό μυστήριο στην Κύπρο: Νεκρό στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας - Άφαντος επιχειρηματίας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Κύπρο, καθώς εξελίσσεται ένα διπλό μυστήριο με κοινό παρονομαστή τη Ρωσία. Ο εντοπισμός νεκρού άνδρα εντός του συγκροτήματος της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία και η ανεξήγητη εξαφάνιση του Ρώσου μεγαλοεπιχειρηματία συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ, αν και οι δύο υποθέσεις δεν έχουν συνδεθεί από τις μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών.

Υπό διερεύνηση ο θάνατος υψηλόβαθμου στελέχους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου, ο νεκρός ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής διπλωματικής αποστολής και εντοπίστηκε την περασμένη Πέμπτη, μέσα στο γραφείο του. Οι κυπριακές Αρχές ενημερώθηκαν αρκετές ώρες αργότερα, ενώ όταν αστυνομικό κλιμάκιο έφτασε στην πρεσβεία, δεν του επετράπη η είσοδος στους χώρους. Η σορός παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία στην αυλή του συγκροτήματος.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη Σύμβαση της Βιέννης, η οποία καθιστά τους χώρους των πρεσβειών απαραβίαστους, ακόμη και σε περιπτώσεις θανάτου που χρήζουν διερεύνησης. Όπως αναφέρεται, η μόνη πληροφόρηση που δόθηκε στις κυπριακές Αρχές ήταν ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αποχαιρετιστήριο σημείωμα, το οποίο δεν παραδόθηκε και φέρεται να στάλθηκε στη Μόσχα. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενημερωθεί, ενώ η νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Άφαντος Ρώσος επιχειρηματίας

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται και στη Λεμεσό για τον εντοπισμό του 56χρονου Βλάντισλαβ Μπάουμ-γκερτ-νερ, πρώην επικεφαλής του κολοσσού Uralkali, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή του Πισσουρίου. Παρά τη χρήση drones και ελικοπτέρων, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο των Αρχών, ενώ το τελευταίο σήμα του κινητού του από απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή εντείνει την ανησυχία για τη ζωή του.

Οι δύο υποθέσεις εκτυλίσσονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας, με τη Λευκωσία να έχει καταγγείλει πρόσφατα οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις και απόπειρες παραπληροφόρησης. Η συγκυρία του θανάτου στη ρωσική πρεσβεία και της εξαφάνισης ενός προσώπου με βαθιά γνώση της ρωσικής οικονομικής ελίτ ενισχύει τα σενάρια περί ευρύτερου σχεδίου. Οι κυπριακές Αρχές αναμένεται να τοποθετηθούν επίσημα μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.