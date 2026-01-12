Κύπρος: Απαγχονισμό «έδειξε» η νεκροτομή του Ρώσου διπλωμάτη - Η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας

Ολοκληρώθηκε στις 9 Ιανουαρίου η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του Ρώσου διπλωμάτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία, την περασμένη Πέμπτη (8/1).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο θάνατός του επήλθε από απαγχονισμό δια βρόχου, ενώ αναμένεται να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού του στη Μόσχα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του philenews.com.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (8/1), όταν ο διπλωμάτης βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπριακές αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για το περιστατικό, ενώ όταν κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, δεν του επετράπη η είσοδος στο κτήριο.

Η σορός παραδόθηκε στους αστυνομικούς στην αυλή της Πρεσβείας, ενώ το αίτημα για διενέργεια έρευνας στο γραφείο του εκλιπόντος απορρίφθηκε. Όπως τους γνωστοποιήθηκε, επρόκειτο για αυτοχειρία και είχε αφήσει σημείωμα, το οποίο ωστόσο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές και, σύμφωνα με την Πρεσβεία, θα αποσταλεί στη Μόσχα.

Η υπόθεση παραμένει υπό χειρισμό των αρμόδιων αρχών, στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοκόλλων.

Η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του επίσημου καναλιού της Ρωσικής Πρεσβείας στο Telegram, γίνεται λόγος για «βαθιά προσωπική τραγωδία», με την Πρεσβεία να κατονομάζει τον εκλιπόντα ως A.V. Panov και να σημειώνει ότι «παρασχέθηκε κάθε απαραίτητη βοήθεια και στήριξη» στην οικογένειά του, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού.

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εικόνα αποσαφηνίζει τον μηχανισμό θανάτου, ωστόσο η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών παραμένει ασαφής, καθώς η «σκηνή» του περιστατικού ουσιαστικά έμεινε εκτός ελέγχου των κυπριακών αρχών.

Έτσι, τα επόμενα βήματα θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο συνεργασίας και ανταλλαγής στοιχείων τις προσεχείς ημέρες, εφόσον υπάρξει τέτοια διάθεση, καθώς από ρωσικής πλευράς η υπόθεση φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως εσωτερικό ζήτημα.