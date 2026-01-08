«Τριγμοί» στην Κύπρο από το βίντεο με τους διαλόγους για μίζες - «Βλέπουν» υβριδικό χτύπημα

Ως υπόθεση «υβριδικής δραστηριότητας» εναντίον της κυπριακής κυβέρνησης αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές το επίμαχο βίντεο στο Χ το οποίο εμφανίζει τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη, να συνομιλεί με φερόμενους επενδυτές σχετικά με τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει ότι με βάση «περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Όπως εξηγεί, έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

«Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Νωρίτερα, ο κ. Λετυμπιώτης είχε πει ότι στη βάση πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του κράτους, το βίντεο «χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ», που «επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

«Μονταρισμένα πλάνα για να πληγεί η Κύπρος»

Νωρίτερα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, απάντησε κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένο» και «μονταρισμένο» υλικό, το οποίο, όπως υποστηρίζει, στοχεύει στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Κύπρο, καθώς η διαρροή έρχεται μόλις μία μέρα μετά την επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Δείτε το επίμαχο βίντεο όπως ανέβηκε στο Χ:

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Λακκοτρύπη

«Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου.»

Ζητούν απαντήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε το επίμαχο βίντεο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να ζητούν απαντήσεις από την Κυβέρνηση.

Αννίτα Δημητρίου: Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι «αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στεφάνου: H Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας πως «αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

ΕΔΕΚ: Zητά πλήρη διερεύνηση

«Με πολλή επιφύλαξη για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της το κόμμα.

«Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα», καταλήγει η ΕΔΕΚ.