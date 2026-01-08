«Μονταρισμένα πλάνα για να πληγεί η Κύπρος», λέει ο πρώην υπουργός Ενέργειας για το βίντεο με μίζες

Νέα αναταραχή προκαλεί στην κυπριακή πολιτική σκηνή η κυκλοφορία βίντεο στην πλατφόρμα X, το οποίο εμφανίζει τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη, να συνομιλεί με φερόμενους επενδυτές σχετικά με τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το βίντεο αναρτήθηκε από προφίλ και μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση, αναφέρει το philenews.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης απάντησε άμεσα, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένο» και «μονταρισμένο» υλικό, το οποίο, όπως υποστηρίζει, στοχεύει στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Κύπρο, καθώς η διαρροή έρχεται μόλις μία μέρα μετά την επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Λακκοτρύπη

«Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου.»