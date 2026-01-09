Λευκωσία: Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το «βίντεο» – Σενάριο υβριδικής επίθεσης κατά και της ΕΕ

Ρωσικό δάχτυλο με στόχο τον προεδρεύοντα της ΕΕ, Νίκο Χριστοδουλίδη, βλέπει η Λευκωσία πίσω από τη δημοσιοποίηση του επίμαχου «βίντεο», μόλις μία ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδίδοντας σαφή γεωπολιτική διάσταση σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί έντονους πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό.

Κύκλοι του Προεδρικού Μεγάρου, με τους οποίους συνομίλησε ο flash.gr επισημαίνουν πως πίσω από το μονταρισμένο βίντεο, κρύβεται προσπάθεια σπίλωσης τόσο του προέδρου όσο και της Ε.Ε. Μάλιστα ο πρώην υπουργός Ενέργειας παρέδωσε στις αστυνομικές αρχές της Κύπρου στοιχεία που επιβεβαιώνουν - όπως λένε οι ίδιες πηγές - ότι το επίμαχο βίντεο είναι προϊόν μοντάζ. Το οπτικό υλικό έχει δημοσιευτεί στον λογαριασμό «Emily Thompson», η οποία παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ.

Το επίμαχο βίντεο

Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου τελεί υπό έλεγχο, φέρεται να εμφανίζει τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργο Χρυσοχό. Στο υλικό ακούγονται συνομιλίες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αφορούν διαχείριση χρημάτων και τρόπους πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον, με αναφορές σε επενδυτικές πρωτοβουλίες και διαύλους επιρροής.



Το βίντεο, όπως αναφέρουν πηγές στο flash.gr έχει καταγραφεί με κρυφή κάμερα κατά τη διάρκεια συνομιλιών ιδιωτικού χαρακτήρα, γεγονός που άνοιξε άμεσα διπλό μέτωπο: αφενός για τη νομιμότητα της καταγραφής και αφετέρου για το περιεχόμενο όσων φέρονται να συζητούνται. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τόσο τη γνησιότητα του υλικού όσο και τις πιθανές ποινικές και πολιτικές προεκτάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες μέσω Europol, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο χρήστης που προχώρησε στη δημοσιοποίηση, με πηγές από το Προεδρικό Μέγαρο να κάνουν λόγο για «ρωσικό χρώμα» στην υπόθεση.

Υβριδική δραστηριότητα με στόχο την Κύπρο

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά το περιεχόμενο του βίντεο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης το χαρακτήρισε «κακόβουλο προϊόν μοντάζ», επισημαίνοντας ότι, βάσει της αρχικής αξιολόγησης της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς με στόχο να πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας.

Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, προχώρησε ακόμη πιο μακριά, τονίζοντας ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο υβριδικής δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραπέμποντας σε οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Στο προσκήνιο ο GSI

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί, πάντως, η εμπλοκή του Γιώργου Χρυσοχού, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Η Cyfield Group συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους και πιο καθετοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου, με παρουσία στις κατασκευές, το real estate και την ενέργεια, καθώς και σημαντική δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3 MW στον Άγιο Ιωάννη Λευκωσίας.



Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024 ο κ. Χρυσοχός είχε εκφράσει δημόσια έντονες ενστάσεις για το Great Sea Interconnector, το υποβρύχιο καλώδιο που σχεδιάζεται να συνδέσει τα δίκτυα Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Οι τοποθετήσεις αυτές τον είχαν εντάξει, σε μέρος της δημόσιας συζήτησης, στα πρόσωπα που «φωτογραφήθηκαν» ως επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν ήθελαν το έργο, με τον ίδιο να επιμένει ότι πρόκειται για επένδυση υπέρογκου κόστους και αμφίβολης βιωσιμότητας, η οποία δύσκολα θα μειώσει ουσιαστικά το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές και ενδέχεται να αναστείλει επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.