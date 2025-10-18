Μαρινάκης: Τέλος οι διαδηλώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Τι προβλέπει η τροπολογία

Για μια ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πήρε σαφή θέση τόσο για την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι όσο και για την επικείμενη τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA.

«Την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας είπα το αυτονόητο: ως πατέρας και ως άνθρωπος στέκομαι στο πλευρό του. Όμως δεν μπορούμε –και ευτυχώς– να παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «οι θέσεις στην πολιτική είναι εφήμερες» και πως «όσοι πιστεύουν ότι είναι αιώνιοι, κάνουν λάθος».

Αναφερόμενος στον Νίκος Δένδιας , υπογράμμισε πως «είναι ένας θεσμικός πολιτικός που δεν λαϊκίζει και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις της».

Για την τροπολογία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι την Τρίτη κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – με τη στήριξη, όπως είπε, και του ίδιου του πρωθυπουργού.

«Η τροπολογία αυτή δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική. Είναι μια αυτονόητη πράξη σεβασμού. Το Μνημείο αυτό δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Τιμά όσους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι – ανεξαρτήτως κόμματος», δήλωσε.



Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι απαγορεύεται κάθε διαμαρτυρία, συγκέντρωση ή γκράφιτι στον χώρο του Μνημείου, «όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες». Η τήρηση της τάξης θα ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ η συντήρηση και η ανάδειξή του θα περάσουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι υπεράνω οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Δεν είναι θέμα στρατοπέδου ή παράταξης, είναι θέμα σεβασμού», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «μπορείς να στηρίζεις και τον πατέρα που θρηνεί και τους ήρωες που έπεσαν για την πατρίδα».

«Η Ελλάδα δεν καταρρέει – έχει κάνει άλματα στο κράτος δικαίου»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «η Ευρώπη αναγνωρίζει βελτίωση στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα».



«Το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου που καταρρέει δεν ισχύει. Έχουμε κάνει άλματα. Καταργήσαμε την απλή δυσφήμιση, θεσπίσαμε ιδιώνυμο για απειλές κατά δημοσιογράφων και δημιουργήσαμε μια αποτελεσματική task force για την προστασία τους», σημείωσε.



Όσο για τη δήλωση Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Είναι μια τοποθέτηση που αφορά όλους, κυρίως εκείνους που κάποτε ήθελαν να φυλακίσουν πολιτικούς αντιπάλους – θυμίζω τη σκευωρία Novartis, που κατέρρευσε. Στη χώρα αυτή λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης και δύο πρώην υπουργοί έχουν ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα».



«Δεν είναι μια δήλωση που στοχεύει σε ένα πρόσωπο, αλλά σε όσους αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη – κι αυτό αφορά και τον κ. Ανδρουλάκη που είχε δηλώσει ότι “δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη”», πρόσθεσε.

«Η ιστορία δεν ξαναγράφεται – ούτε με βιβλία»

Τέλος, αναφερόμενος στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Μαρινάκης σχολίασε:

«Δικαίωμά του να γράψει όσα βιβλία θέλει – αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει».



Σε ερώτηση για το αν υπάρχει πολιτικός χώρος για τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε:

«Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η Δημοκρατία δεν έχει αποκλεισμούς, αλλά οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από “σωτήρες” που επιστρέφουν για προσωπική δικαίωση. Δεν κερδίσαμε πρόσωπα, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών – κι αυτό είναι που μετράει».