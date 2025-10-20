Κόντρα Χρυσοχοΐδη - Κωνσταντοπούλου για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην Ακρόπολη δεν στήνουμε τσαντίρια»

Την ώρα που η κυβέρνηση κατέθετε στη Βουλή την επίμαχη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου έρχονταν σε ευθεία αντιπαράθεση στην Ολομέλεια, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να επισημαίνει πως «στην Ακρόπολη δεν στήνουμε τσαντίρια».



«Ο Άγνωστος Στρατιώτης υπήρχε και πριν από εμάς και εσάς και θα υπάρχει και μετά από εμάς. Έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή. Από εκείνη την εποχή. Στην Ακρόπολη δεν στήνουμε τσαντίρια. Στις εκκλησίες δεν κάνουμε γκράφιτι. Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε μέγιστο σεβασμό», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπερασπιζόμενος τη ρύθμιση την οποία συνυπογράφει.

«Εάν αισθάνεται ανασφάλεια ο Ρούτσι, ας επιλέξει τους αστυνομικούς να τον φυλάξουν»

Ο ίδιος απάντησε στις καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί παρακολούθησης του γιου του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας πως εάν υπάρξει επίσημη καταγγελία, οι Αρχές θα διαλευκάνουν την υπόθεση.



«Ποιος τον παρακολουθεί; Όταν γίνει καταγγελία, η ΕΛΑΣ θα τον βρει, αλλιώς είναι θεωρία συνωμοσίας. Ποιο αυτοκίνητο επιχείρησε να δολοφονήσει κύριο Ρούτσι; Εάν αισθάνεται ανασφάλεια, ας επιλέξει αυτός τους αστυνομικούς να τον φυλάξουν», υποστήριξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος σε όσα υποστήριξε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου περί επίθεσης στον Ρούτσι από αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια.



Απαντώντας δε στα περί αστυνομικής αυθαιρεσίας, ο υπουργός σημείωσε πως από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 2.600 διαδηλώσεις στην Αττική.



«Είχαμε τρεις ευθείες βολές με φωτοβολίδες και μολότοφ σε αστυνομικούς. Αυτοί δεν είναι παιδιά Ελλήνων; Τι είναι παρακρατικοί; Μα αν είναι δυνατόν, πού απευθύνεστε; Με θεωρίες συνωμοσίας ότι δήθεν ντύνονται με μαύρα και δέρνουν πολίτες; Αυτά ανήκουν σε μαύρες εποχές. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί των 1200 ευρώ, εργαζόμενοι που παριστάνουν τους και δέρνουν συμπολίτες τους», όπως επέμεινε. Μάλιστα, υποστήριξε πως οι λεγόμενοι γνωστοί - άγνωστοι είναι «πάρα πολύ γνωστοί» και δεσμεύτηκε πως «θα τους καταδείξει».



Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως το δικαίωμα του πολίτη να διαδηλώνει πλήττεται ενόψει και της «αντισυνταγματικής», όπως την χαρακτήρισε, τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία και φέρει νέα περιστολή δικαιωμάτων.