Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας απαντά η αντιπολίτευση

Με το όπλο παρά πόδα η αντιπολίτευση για την τροπολογία προστασίας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς με την εκκίνηση της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας, καταγγέλλοντας πως πλήττεται το άρθρο 11 του Καταστατικού Χάρτη της χώρας για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «διχαστική» ρύθμιση.



«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, καταθέτοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας και τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία θέλει να χρησιμοποιήσει «ψευτοδιλήμματα».



«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποβάλλοντας κι εκείνος ένσταση αντισυνταγματικότητας.



Την απόσυρση της ρύθμισης ζήτησε το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να υποστηρίζει πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από την Βουλή.



Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε και η Νέα Αριστερά συμφωνώντας με τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, με την Σία Αναγνωστοπούλου να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από το δημόσιο χώρο».



Η ρύθμιση είναι ευθέως αντισυνταγματική, κατήγγειλε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενημερώνοντας πως και το κόμμα της θα υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ την απόσυρσή της ζήτησε και η ΝΙΚΗ.