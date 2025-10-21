Άγνωστος Στρατιώτης: Η «καυτή πατάτα» είναι του Χρυσοχοϊδη, όχι του Δένδια

Στη βουλή σήμερα θα γίνει μεγάλος καβγάς για την τροπολογία επί του Αγνώστου Στρατιώτη. Και όπως όλα δείχνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει απέναντί του όλη την αντιπολίτευση που για τους δικούς της, ξεχωριστούς λόγους στην κάθε περίπτωση, θα κινηθεί με μεγάλη επιθετικότητα εναντίον της κυβέρνησης.

Διαβάζοντάς την, δεν είδα κάπου τη λέξη «καθαρισμός» αλλά θα μου πείτε υπάρχει η λέξη «φροντίδα» που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τον καθαρισμό. «Ψιλά γράμματα», θα μου πείτε.

Όχι και τόσο «ψιλά» βέβαια αν σκεφτείτε πως κάποιος πρέπει να πάει στον χώρο - μετά από την ψήφισή της - να καθαρίσει και δεν αναφέρομαι στα ονόματα.

Κάποιοι περισσότερο «πονηροί» από εμένα, μου έλεγαν χθες το βράδυ πως επί της ουσίας εκείνος που έχει το σοβαρότερο ζήτημα ως προς τη διαχείριση αυτού του «μετώπου» που άνοιξε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι ο Νίκος Δένδιας αλλά ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Γιατί η αστυνομία θα κληθεί να εφαρμόσει μια αυστηρότερη νομοθεσία σε έναν δημόσιο χώρο, δύσκολα ελέγξιμο που είναι πολιτικά και κοινωνικά φορτισμένος. Δηλαδή ο Δένδιας θα έχει τυπικά την αρμοδιότητα του χώρου αλλά η ουσιαστική ευθύνη που παραμένει του Χρυσοχοϊδη γίνεται πιο αυστηρή στο σκέλος της εφαρμογής. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την 28η Οκτωβρίου.

Πολιτικά βέβαια η πρώτη ανάγνωση «δείχνει» Δένδια για λόγους ευνόητους και επειδή ο ίδιος ο υπουργός φρόντισε με τη στάση του την τελευταία εβδομάδα να αφήσει χώρο για τη δημιουργία κάθε σεναρίου και εκτίμησης με το τι τελικά ήθελα να πετύχει με την παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα και με την «θολούρα», μέχρι την τελευταία ώρα, γύρω από το εάν θα πάρει ή όχι το λόγο στη Βουλή.