Άγνωστος Στρατιώτης: «Μάχη» Μητσοτάκη στη Βουλή κόντρα σε όλους

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να…βγει μπροστά και να υποστηρίξει ο ίδιος την τροπολογία με την οποία ανατίθεται στην ευθύνη του Υπουργείου Αμύνης, η προστασία, συντήρηση και καθαριότητα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη είναι δηλωτική της σημασίας, που αποδίδει το Μέγαρο Μαξίμου σε ένα θέμα, που τις τελευταίες ημέρες έχει αναχθεί σε μία πρώτου μεγέθους μάχη συμβόλων.

Στην πρωθυπουργική έδρα αντελήφθησαν έστω και μεσούσης της απεργίας πείνας Ρούτσι ότι η εικόνα να μετατρέπεται το ιερό, όπως χαρακτηρίζεται σήμερα από πλείστα όσα κυβερνητικά στελέχη, Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σε…ντεκόρ εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, που δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολή του ενοχλεί τη σιωπηλή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Ο «καθαρισμός» έγινε «φροντίδα»

Σύμφωνα με την τροπολογία, που κατατέθηκε αργά χθες το απόγευμα, απαγορεύονται για το λόγο αυτό η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων».

Εξάλλου, στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου και του έμπροσθεν χώρου αυτού αναλαμβάνει το Υπουργείο Αμύνης, η ( οποία ) αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Αντιστοίχως την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν σχετικώς ότι στην έννοια της φροντίδας του Μνημείου συμπεριλαμβάνεται και το έργου του καθαρισμού.

Σε μία προσπάθεια να μην προκληθεί αχρείαστη ένταση – κυβερνητικά στελέχη είναι πεπεισμένα πως κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με συνοδοιπόρους τους περιμένουν στη γωνία για ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε στο πεδίο – από την Ηρώδου Αττικού ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα σβηστούν τα ονόματα των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Όπως θα εξηγήσει σε λίγες ώρες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, « στόχος αυτής δεν είναι ο διχασμός, αλλά ο σεβασμός, καθώς και η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο». Μάλιστα, θα επιχειρήσει να φέρει όλα τα κόμματα προ των ευθυνών τους ζητώντας τους να τοποθετηθούν με σαφήνεια και χωρίς μισόλογα στο ερώτημα «εάν συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;». Από χθες, εξάλλου, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι «για ό,τι έχει προηγηθεί δεν θα γίνει κάποια a priori επιθετική ενέργεια, θα διαμηνύσει, πάντως, ότι αφ ης στιγμής η τροπολογία γίνει νόμος του Κράτους, αυτό δια των υπευθύνων οφείλει να τηρήσει τους νόμους».

Δυσαρέσκεια για το γαϊτανάκι των δηλώσεων

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή παρέμβαση Μητσοτάκη έχει ως στόχο να βάλει και ένα τέλος στην ενδοκυβερνητική συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, που αναπτύσσονται δημοσίως, η οποία όπως εκμυστηρεύεται υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας στο flash.gr δε βοηθάει στην αποσαφήνιση της επίσημης κυβερνητικής γραμμής.

Μόνο τις τελευταίες ώρες, ένας εκ των άμεσα εμπλεκόμενων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «καλώς υπάρχουν εκεί τα ονόματα, δεν πάει κανείς τα σβήσει. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται εκεί πάνω είναι μια σειρά από δραστηριότητες, που τον προσβάλλουν». Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδειξε προς την πλευρά του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, διατηρώντας τον μεταξύ τους άτυπο διαγκωνισμό λέγοντας μέσω του Action 24 ότι «από αύριο ( σήμερα ) αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον».

Στα αξιοσημείωτα, επίσης, η προς ώρας απροθυμία του κ. Δένδια να τοποθετηθεί επί του θέματος, με συνεργάτες του να απαντούν μονότονα με τη φράση «ουδέν σχόλιο», όταν καλούνται να απαντήσουν κατά πόσον υπήρξε προσυνεννόηση Μαξίμου – Πενταγώνου για τη συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως, ερωτηθείς για όλα τα παραπάνω χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να διευθετήσει εσωκομματικά της ζητήματα μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας.