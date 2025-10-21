Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Για ευθεία παραβίαση του άρθρου 11 του Συντάγματος αναφορικώς με το δικαίωμα συνάθροισης των Ελλήνων πολιτών, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε επί της τροπολογίας για τη φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, την οποία υπογράφει σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Το άρθρο 11 του Συντάγματος κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικαίωμα της συνάθροισης ή του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν είναι αδιαπραγμάτευτο σε μια δημοκρατία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ στο εννιασέλιδο αίτημά του, λέγοντας πως βάσει της προτεινόμενης ρύθμισης «θα απαγορευθούν οι δημόσιες υπαίθριες συνάθροισες σε μέρος της πλατείας Συντάγματος, ήτοι κάθε σταθερή ή κινούμενη συνάθροιση προσώπων, προσωρινής διάρκειας, που πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη συνεννόηση ή πρόσκληση σε ανοικτό, μη περιτοιχισμένο χώρο, για τον ίδιο σκοπό, ιδίως για από κοινού διαμαρτυρία, προβολή απόψεων, διατύπωση αιτημάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα ή λήψη σχετικών αποφάσεων».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο χώρος της πλατείας της Συντάγματος είναι διαφορετικός και δεν πρέπει να συγχέεται με το χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο οποίος και ασφαλώς πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και ιδιαίτερης προστασίας για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του και της κατά προορισμό χρήσης του ως Μνημείου.

«Ο αποκλεισμός της συνάθροισης σε μέρος της πλατείας Συντάγματος, που αποτελεί ένα κατεξοχήν διαχρονικά μέρος δημόσιας συνάθροισης και ειρηνικής διαδήλωσης των Ελλήνων πολιτών, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 11 του Συντάγματος. Η απαγόρευση της συνάθροισης στο χώρο της πλατείας Συντάγματος αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας υπό την έννοια της παραβίασης της αναγκαιότητας από τις προτεινόμενες διατάξεις», όπως τονίζεται.

«Η προστασία ενός μνημειακού χώρου, όπως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπορεί να συντελεστεί με απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας ή αλλοίωση χώρου του μνημείου, ενώ η απαγόρευση πραγματοποίησης οιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης θα μπορούσε να προβλεφθεί και στα αναγκαία τετραγωνικά μέτρα πέριξ του μνημείου. Ωστόσο, ως αναγκαίο μέτρο δεν μπορεί να νοηθεί με οιονδήποτε τρόπο το σύνολο του πάνω μέρους της πλατείας Συντάγματος. Οι προτεινόμενες διατάξεις όλως αντισυνταγματικά συγχέουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με μέρος της πλατείας Συντάγματος προβαίνοντας σε εξομοίωση του χώρου ενός μνημείου και του χώρου μίας πλατείας κατά παράβαση του άρθρου 11 του Συντάγματος και της αρχής της αναλογικότητας», αναφέρεται ακόμη.

Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως προσβάλλεται η αρχή της αναγκαιότητας ως ένα από τα στοιχεία της αρχής της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 του Συντάγματος, λέγοντας πως το σχετικό μέτρο «είναι ιδιαίτερα επαχθές καθώς περιορίζει απόλυτα κάθε είδους συνάθροιση σε ένα δημόσιο χώρο, μία πλατεία ενώ υφίστανται εναλλακτικά και λιγότερα επαχθή μέτρα, όπως, π.χ., ο περιορισμός ολίγων και μόνο μέτρων πέριξ του Μνημείου, που θα μπορούσε, επίσης, να επιτύχει τον φερόμενο στόχο των προτεινόμενων διατάξεων».

Παραβιάζεται και το άρθρο 102 για τις αρμοδιότητες των Δήμων

Επιπλέον επισημαίνεται, πως η τροπολογία δύναται να προκαλέσει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Δεδομένου ότι μεταβιβάστηκε και η αρμοδιότητα καθαρισμού της πλατείας Συντάγματος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υφίσταται, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ παραβίαση του άρθρου 102 του Συντάγματος καθώς το εν λόγω ζήτημα αποτελεί τοπική υπόθεση, η διοίκηση των οποίων ανήκει εκ του Συντάγματος στους ΟΤΑ.



«Για τον καθαρισμό του μνημείου δεν μπορεί να είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθόσον αυτό τάσσεται αντίθετα από το Σύνταγμα, το οποίο αναφέρει πως οι αρμοδιότητες καθαριότητας υπάγονται στον εκάστοτε δήμο, εν προκειμένω στο δήμο Αθηναίων», επισημαίνεται.