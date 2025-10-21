Κουτσούμπας για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν είναι τουριστικό τοπόσημο για να βγάζουν selfies οι τουρίστες

Για «προσβολή» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από την κυβέρνηση, μέσω της «εργαλειοποίησής» του για άλλους σκοπούς, έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την πως ανοίγει «επικίνδυνους» δρόμους για τον ρόλο που μπορεί να έχει ο στρατός στο μέλλον.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ «κάρφωσε» αιχμηρά την κυβέρνηση Τσίπρα. «Θυμηθήκαμε τον Πάνο Καμμένο και την αλήστου μνήμης συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είχε δηλώσει ο κύριος Καμμένος πως ο στρατός διασφαλίζει τη σταθερότητα στο εσωτερικό. Μάλλον βαλθήκατε να τον δικαιώσετε…», σχολίασε, επιμένοντας πως η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα φλέγοντα ζητήματα. Όπως σχολίασε δε, το Μνημείο «δεν είναι τουριστικό τοπόσημο για να βγάζουν selfies οι τουρίστες».



«Ανοίγετε μόνοι σας ένα ζήτημα από το πουθενά, επιχειρείτε να διχάσετε και να αποπροσανατολίσετε από άλλα ζητήματα που είστε στρiμωγμένοι. Δεν σας ενοχλούν οι μπογιές και τα καντηλάκια για τα θύματα, δεν είναι μπογιές αλλά ονόματα των νεκρών παιδιών μας, δεν είναι καντηλάκια αλλά λάμψη του αγώνα για δικαίωση», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.



Σημειωτέον, πως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταθέσει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, ενώ αναμένονται σχετικές πρωτοβουλίες και από τη ΝΕΑΡ και την Πλεύση Ελευθερίας. Τις ενστάσεις αναμένεται να στηρίξουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κριτική και από Βελόπουλο - Η επίθεση στον Κακλαμάνη



«Όταν στριμώχνεται η κυβέρνηση διχάζει τους Έλληνες με σκοπό να ενώσει το ακροατήριο της», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Τι εθνικοπατριώτες και παραμύθια! Αυτά δεν σας ενοχλούν;», ρώτησε, δείχνοντας στο Σώμα φωτογραφίες, μεταξύ άλλων, από το Athens Pride.



Σημειωτέον, πως ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ισχυριζόμενος πως «τηλεφώνησε στο βουλευτή Χήτα και τον συνήγορο του βουλευτή Γραμμένου, προκειμένου να τους ζητήσει να μην δικαστεί ο τραμπούκος», εννοώντας τον Κωνσταντίνο Φλώρο, λέγοντας μάλιστα πως θα σταλεί σχετική επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς.



Πάντως, την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Βουλής πήρε θέση για όσα απαράδεκτα συνέβησαν στην Ολομέλεια μεταξύ των Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, ζητώντας όλοι μας, δείχνοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «να αντιστεκόμαστε στην “κακία” στιγμή του εαυτού μας».