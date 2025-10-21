Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη συμμετοχή στα αγροτικά μπλόκα

Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου λόγω της συμμετοχής της στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας τον περασμένο Ιανουάριο, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί του εισαγγελικού αιτήματος που αφορά το αδίκημα της παρακώλυση της συγκοινωνίας, κατά της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν 254 βουλευτές, ενώ την υπερψήφισαν 26 βουλευτές.

Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «ποινική δίωξη» και στοχοποίησή της επειδή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ζήτησε πάντως να αρθεί η βουλευτική της ασυλία, σχολιάζονται πως «δεν καταδέχομαι να ζητήσω να μην αρθεί η ασυλία μου και να βρεθώ έτσι σε άλλη θέση από τους αγρότες που στοχοποιούνται».

«Οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν ήρθαν ούτε με υποταγή, ούτε με υπακοή, ούτε με υποκλίσεις και κυβιστήσεις αλλά με αγώνα και πολλές φορές με αίμα για να κατακτηθούν ιερά δημοκρατικά δικαιώματα. Όσο και να προσπαθήσετε με διώξεις η κοινωνία δεν μπαίνει στο γύψο», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.