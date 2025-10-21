«Σφάζονται» στο διαδίκτυο Πολάκης και Καρανίκας για τα «μάτια» του Άδωνι

Τα «μαχαίρια» τους στο διαδίκτυο, για τα «μάτια» του Άδωνι Γεωργιάδη, έχουν βγάλει οι δύο παλιοί σύντροφοι, Παύλος Πολάκης και Νίκος Καρανίκας, καθώς η ανάρτηση του τελευταίου, μέσω της οποίας απένειμε τα εύσημα στον υπουργό Υγείας, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του χανιώτη βουλευτή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες.

Η «λατρεία» Άδωνη-Καρανίκα

Δεν είναι κρυφό πως αν και ανήκουν σε διαφορετικά πολιτικά «στρατόπεδα», οι Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Καρανίκας έχουν αναπτύξει φιλική σχέση. Αυτό συνέβη το πρώτο διάστημα που η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση, όταν ο κ.Γεωργιάδης, ως υπουργός Ανάπτυξης, εξήρε τη δουλειά που είχε κάνει ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με τη φαρμακευτική κάνναβη την περίοδο 2015-2019.

Την Τρίτη, όμως, η φιλία αυτή, οδήγησε τον κ. Καρανίκα να συγκρουστεί ανοιχτά στα κοινωνικά δίκτυα, με τον πρώην σύντροφο του στον ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Την αφορμή έδωσε μια ανάρτηση του κ.Καρανίκα -που αποχώρησε από την Κουμουνδούρου με προορισμό το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, από το οποίο, επίσης, αποχώρησε, καταγγέλλοντας την ύπαρξη «φράξιας» στο εσωτερικό του.

Σε αυτή, ο πρώην πρωθυπουργικός σύμβουλος, εκθείασε τον υπουργό Υγείας για τον τετραψήφιο δωρεάν αριθμό 1566 για τα ραντεβού των ασφαλισμένων στα νοσοκομεία και με γιατρούς. Μάλιστα, εκτός από τα αποθεωτικά σχόλια για τον κ.Γεωργιάδη, άφησε αιχμές εναντίον της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που δεν το έκανε εκείνη πρώτη, αφήνοντας τις μεγάλες χρεώσεις σε αυτές τις κλείσεις.

«Από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού; Τελικά ο 1566 ήρθε από τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό», ανέφερε ο Νίκος Καρανίκας.





Η ανάρτηση Καρανίκα έγινε στις 3 Οκτωβρίου. Αλλά ο Άδωνις Γεωργιάδης την είδε την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου. Και την ανέβασε στους δικούς του λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, με σχόλια εξίσου κολακευτικά για τον νυν φίλο του και «ιδεολογικό αντίπαλο» - όπως αποκάλεσε τον Καρανικά.

«Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

«Οργή» Πολάκη

Αυτή η δημόσια ανταλλαγή φιλοφρονήσεων ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Καρανίκα, ήταν δεδομένο ότι δεν θα περνούσε απαρατήρητη. Και μάλιστα από τον Παύλο Πολάκη, «ορκισμένου εχθρού» του «γαλάζιου» υπουργού, που ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας για τον οποίο άφησε αιχμές ο Καρανίκας.

Σε δική του ανάρτηση, επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του πρώην συντρόφου του, αλλά και κατά του κ.Γεωργιάδη. «ΠΡΟΣ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ. Όταν αποφασίζεις να κατέβεις τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης, φτάνεις στο τελευταίο σκαλοπάτι, πάντα και γίνεσαι η μαριονέττα και ο κλόουν του κάποτε εχθρού».

Μάλιστα, ανέβασε και 12 φωτογραφίες, υπονοώντας σχέσεις «διαπλοκής» στην εν λόγω σύμβαση για τα δωρεά τηλεφωνικά ραντεβού.

«Ρεζίλι και ντροπή της Αριστεράς»

Η απάντηση Καρανίκα στα «πυρά» Πολάκη, ήρθε πάλι από τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, καθώς αποκάλεσε τον χανιώτη βουλευτή ως «το ρεζίλι και η ντροπή της αριστεράς»

«Καλύπτει την ανικανότητα του να υπηρετήσει το λαϊκό συμφέρον καθώς μας χρέωνε στις εταιρίες με το πενταψήφιο που κόστιζαν και δεν ήταν δωρεάν. Τι τον νοιάζει τον λαό από ποιο πρόγραμμα πήρε και καθιέρωσε την δωρεάν επικοινωνία ο Αδωνις και η κυβέρνηση;», έγραψε ο Καρανίκας, σε μια σύγκρουση που έρχεται από το παρελθόν και όπως φαίνεται, θα έχει και συνέχεια.