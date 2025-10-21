Μητσοτάκης: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης ανήκει σε όλους, δεν είναι ταμπλό για διαμαρτυρίες»

«Άλλο πράγμα η πλατεία Συντάγματος και άλλο το Μνημείο, το οποίο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά και εάν είναι, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από βήματος Ολομέλειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περνώντας στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση.

Υπεραμυνόμενος της κυβερνητικής τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, διερωτώμενος εάν έχουν δοθεί περιθώρια σε «αδίστακτους» πολιτικούς να «οικειοποιηθούν» το πένθος τους.

«Κάποιοι, όταν είδαν πως έπεσαν τα ποσοστά τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εργαλειοποιήσουν τον πόνο τους, φορώντας δήθεν τη μάσκα της αλληλεγγύης κυρία Κωνσταντοπούλου!», ανέφερε αρχικώς ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ υποστήριξε πως δεν υπηρετεί τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων «ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό σημείο».

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

«Ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ»

Ο πρωθυπουργός «κάρφωσε» και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ έγινε «παρακολούθημα των ακραίων φωνών» και μιλώντας για «ακατανόητη» για ένα θεσμικό κόμμα στάση.

«Ναι έγιναν ουρά σας κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πείτε ένα μεγάλο μπράβο στον Νίκο Ανδρουλάκη που σπεύδει να ακολουθεί κάθε πρωτοβουλία σας…», ανέφερε ο πρωθυπουργός, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να διαμαρτύρεται εντόνως και τον Νικήτα Κακλαμάνη να σχολιάζει «ηρεμήστε, δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό να ρίχνει τρίποντα…».

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

«Κι εγώ υποκλίθηκα στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών...»

Ο πρωθυπουργός έβγαλε στη σέντρα και στον «απόντα» όπως είπε Κυριάκο Βελόπουλο, διερωτώμενος «τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας όταν θα υψώσετε πάλι τα λάβαρα;».

«Πρόκειται για μια τεχνητή απόπειρα διχασμού, για μια αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Κι εγώ έχω υποκλιθεί μπροστά στα ονόματα των θυμάτων. Αλίμονο εάν η μνήμη διαρκεί όσο μια μπογιά», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως στη δίκη των Τεμπών που αρχίζει τον Μάρτιο, υπάρχουν συνολικώς 36 κατηγορούμενοι.

«Τι θα συνέβαινε εάν έβαφε κάποιος την Ακρόπολη;»

Απάντησε δε και στις σχετικές επισημάνσεις της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως εάν ο Νίκος Δένδιας διαφωνούσε με την τροπολογία, δεν θα τη συνυπέγραφε. «Δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος αυτής της παράταξης που να μην εκφράζει την ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στα αιτήματα των οικογενειών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η εκκίνηση της δίκης», ανέφερε, επισημαίνοντας πως τα αιτήματα έγιναν δεκτά, όμως οι εκταφές δεν έχουν γίνει ακόμη.

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

«Εάν συνέβαινε αυτό στην Ακρόπολη, τι θα γίνονταν; Εάν έβαφε κάποιος τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι στα σκαλιά των Προπυλαίων, τότε τι θα λέγατε;», διερωτήθηκε, και επιτέθηκε και στους «οπαδούς του ξυλολίου», οι οποίοι, όπως είπε, προσπαθούν να αναστήσουν τις θεωρίες τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια απόφαση που δεν ήταν μεν εύκολη, πλην όμως συνιστά μια απαραίτητη επιλογή, επισημαίνοντας πως όλα αυτά τα χρόνια, το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων μετέτρεψε το Μνημείο σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης. Όταν δε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε από τα έδρανα, ο πρωθυπουργός σχολίασε «κυρία Κωνσταντοπούλου είστε ζωντανό παράδειγμα για αυτό που περιγράφω».

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως το δικαίωμα στη μνήμη δεν είναι αντίπαλο στο δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν.