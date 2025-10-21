Μητσοτάκης: Δραπέτης της Βουλής ο Τσίπρας, τρικυμία εν κρανίω από Ανδρουλάκη

Ως «τρικυμία εν κρανίω», χαρακτήρισε την «αμήχανη» παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλιστα έριξε νέο «καρφί» για την παραίτηση του «δραπέτη της Βουλής» Αλέξη Τσίπρα.

Ζητώντας το λόγο για να απαντήσει σε όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως «δεν τον έχει δει ποτέ τόσο αμήχανο». Μάλιστα, αναφέρθηκε στην ευθύνη του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για τον καθαρισμό του μνημείου, ωστόσο όπως είπε, «δεν καθάρισε ποτέ επειδή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι, είτε επειδή ήθελε να κάνει αντιπολίτευση είτε επειδή βλέπει τον εαυτό του ως επικεφαλής της Κεντροαριστεράς». Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε πως το ΠΑΣΟΚ «υιοθέτησε όλα τα fake news» για τα Τέμπη.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο πλέον, όπως είπε, μπορεί να έχει άποψη για το πως θα διαμορφωθεί ο χώρος στο μέλλον ώστε να μην υπάρχει σύγχυση. Τότε, ο Σωκράτης Φάμελλος ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου «πολλή αγωνία έχετε για τον Δένδια που δεν είναι εδώ».

«Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη»

Σηκώνοντας το γάντι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε «τώρα, το ποιος έχει αγωνία για το ποιος δεν είναι εδώ… μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη κύριε Φάμελλε! Άλλοι έχουν αγωνία με τον… δραπέτη της Βουλής που κάνει πολιτική με αναρτήσεις!», όπως είπε, σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο όλες τις εξελίξεις με την παραίτηση και το φημολογούμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όταν μάλιστα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν δόθηκε ο λόγος στον Σωκράτη Φάμελλο, ο πρωθυπουργός σημείωσε σε έντονο ύφος: «Αυτός είναι ο Κανονισμός. Θα μιλήσει μετά. Εάν δεν σας αρέσει περάστε έξω. Αναζητήσατε ενισχύσεις και φέρατε τον κύριο Πολάκη, επειδή φώναζε πολύ η κυρία Κωνσταντοπούλου…».

«Σταματήστε τη τοξικότητα και τη διχόνοια. Δεν οδηγείτε πουθενά τον Ελληνικό λαό. Επτά χρόνια ήσασταν αναίσθητος με τους υπουργούς σας που έβγαζαν selfies μπροστά στο Μνημείο και τώρα γίνατε ευαίσθητοι με τον υπουργό πείνας!», απάντησε πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης.