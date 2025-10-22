Ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Να τοποθετηθεί ο Δένδιας ζητά η αντιπολίτευση

Εν μέσω έντασης ψηφίζεται σήμερα, Τετάρτη (22/10) με ονομαστική ψηφοφορία η επίμαχη τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσέλθει στη Βουλή προκειμένου να την υπερασπιστεί.

«Πού είναι σήμερα για δεύτερη μέρα ο κ. Δενδιας; Να έρθει να υποστηρίξει τη τροπολογία. Δεν μπορεί το μνημείο να γίνεται εργαλείο εκκαθαρίσεων εσωκομματικών διαφορών της ΝΔ. Δεν ενδιαφέρει τη κοινωνία εάν μίλησαν τηλεφωνικά ο πρωθυπουργός και ο υπουργός» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, υποστηρίζοντας πως ο επισπεύδων υπουργός οφείλει να υπερασπιστεί στη Βουλή την τροπολογία που εισηγείται.

Για «συνταγματική και ηθική ύβρη του πρωθυπουργού» μετά την πολιτική «συντριβή» που υπέστη από την διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι, έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς. «Σε λίγες ώρες η τροπολογία θα γίνει νόμος του κράτους. Διάταξη θα έχετε. Υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για «επαίσχυντη» τροπολογία που θέλει να κανονικοποιήσει την «ακροδεξιά στροφή» της ΝΔ έκανε λόγο η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά και ζήτησε κι εκείνη διευκρινίσεις από τον Νίκο Δένδια.

Στην αντιπολίτευση απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, επισημαίνοντας πως ο πρωθυπουργός σέβεται το Κοινοβούλιο και ήρθε χθες να υποστηρίξει την τροπολογία ο ίδιος. Όπως σημείωσε, κατά την ονομαστική ψηφοφορία «θα φανεί πως και οι 156 βουλευτές της ΝΔ υπερψηφίζουν». Ειδικά για τον Νίκο Δένδια, επεσήμανε πως και υπέγραψε και αποδέχθηκε τη ρύθμιση.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πολιτική λογική της τροπολογίας . Προφανώς μόλις γίνει νόμος του κράτους όλοι οι υπουργοί θα πράξουν τα δέοντα και θα την εφαρμόσουν», τόνισε ο Νότης Μηταράκης.