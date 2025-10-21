Φάμελλος: Οξύτατη διαφοροποίηση Δένδια - Κάλεσμα στην αντιπολίτευση για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Για «οξύτατη διαφοροποίηση» του Νίκου Δένδια, έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας μάλιστα πως ο πρωθυπουργός αποχώρησε από την Ολομέλεια, προκειμένου να μην σχολιάσει τη δημόσια παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκε εάν υπάρχει πλειοψηφία να ψηφίσει την «τροπολογία της ντροπής», όπως την χαρακτήρισε, που «προσβάλλει το Σύνταγμα, την ιστορική μνήμη και τους αγώνες των Ελλήνων πολιτών, καθώς απαγορεύει τις συναθροίσεις ακόμα και στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου».

«Είναι προφανές ότι θέλετε να καλμάρετε τις ακροδεξιές φωνές και προσπαθείτε να τρομοκρατήσετε τους πολίτες», υποστήριξε ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους αρχηγούς των κομμάτων του λεγόμενου δημοκρατικού κόσμου στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.

«Εάν πιστεύει πως υπάρχει ρήγμα, να καταθέσετε αίτημα ονομαστικής για να δείτε πως τη στηρίζουμε σύσσωμοι», απάντησε στον Σωκράτη Φάμελλο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.



Η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη θα ψηφιστεί τελικώς την Τετάρτη, καθώς ήδη το ΚΚΕ έχει υποβάλει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, ενώ αναμένεται να υπάρξει αντίστοιχο αίτημα και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στο Σύνταγμα, απ' όπου εξαπέλυσε νέα, σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί με την τροπολογία να φοβίσει τον κόσμο και να περιορίσει τις διαδηλώσεις.