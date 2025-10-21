Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή ενάντια στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται το απόγευμα της Τρίτης (21/10) στο Σύνταγμα, την ώρα που η Βουλή συζητά την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πολίτες βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, δηλώνοντας την αντίθεσή τους με την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκονται γραμμένα και τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η διατήρηση των οποίων έχει αποτελέσει διακύβευμα της πολιτικής σύγκρουσης με αφορμή την τροπολογία. Μάλιστα, οι παρευρισκόμενοι άναψαν και τα φαναράκια γύρω από τα ονόματα.

Για την τροπολογία τοποθετήθηκε νωρίτερα την Τρίτη και η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», τονίζοντας ότι «από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας!!!».