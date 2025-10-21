Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Φαρισαίοι και υποκριτές - Βγάζατε σέλφι με τον Άδωνι δίπλα στον Εύζωνα»

Σφροδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής.

«Όταν βγάζατε selfies δίπλα στον Εύζωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τότε είχατε άλλες ευαισθησίες; Αυτό που σας πείραξε είναι ο πατέρας που έχασε το παιδί του! Φαρισαίοι, υποκριτές!», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως ο πρωθυπουργός θέλει «να τραβήξει το αυτί» του Νίκου Δένδια, αλλά και να «ψαρέψει στα θολά νερά της ακροδεξιάς», ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε κάτι που δεν έχει καμία ουσιώδη αλλαγή αλλά εσείς το κάνετε για να τραβήξετε το αυτί του Δενδια; Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση «νεκρών, ζωντανών και μνημείων».

Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης διέκρινε και διάσταση απόψεων στο κυβερνητικό στρατόπεδο. «Η κυρία Μπακογιάννη είπε πως το Μνημείο δεν είναι για κεράκια από το ΙΚΕΑ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ‘για ποιο λόγο να ανοίγουμε διαμάχες χωρίς λόγο’...», σχολίασε, μιλώντας για κενό περιεχομένου «show».

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

«Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε «υπέρ» ή «κατά» της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι' αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε:

«Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Γιατί ευθύνη σας κύριε πρωθυπουργέ, είναι να ενώνετε τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα και με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεστε για να γίνουν πραγματικότητα».

«Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας»

Σημείωσε ακόμα ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

Απαντώντας σε όσα του καταλόγισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στάση του στο ζήτημα των Τεμπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Είπατε στον κ. Σρόιτερ ότι το απίθανο σενάριο μπορεί να είναι πιθανό. Εσείς μας είπατε ότι το κρατικό πόρισμα είναι ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας και εδώ από το βήμα της βουλής με καλούσατε να το αποδεχτώ στο σύνολο του.

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

Σήμερα με κατηγορείτε γιατί έκανα χρήση του κρατικού πορίσματος και όσα αυτό έγραφε για την πυρόσφαιρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε για τον πρωθυπουργό ότι δεν βρήκε χρόνο να μιλήσει για το 13ωρο, αλλά , όπως είπε, «ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη «μεγάλη» μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον Άγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας.

Γιατί αυτό ρυθμίζετε και αυτό θα μείνει στο τέλος από την τροπολογία σας!

Μετά από πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς, είναι λογικό, κ. Μητσοτάκη, να νιώθετε αναντικατάστατος!»

Υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας κι είναι το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα αλλά και το άρθρο 11 του Συντάγματος καθορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και των υπαίθριων συναθροίσεων. «Τελικά το μόνο που θα μείνει από τη δική σας αντισυνταγματική τροπολογία, είναι ο εργολάβος καθαριότητας!

«Η κυβέρνηση θέλει να «δραπετεύσει» από το 13ωρο»

Υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ματαιοπονεί αν πιστεύουν ότι θα αλλάξετε τη δημόσια ατζέντα και πώς «κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και καταθέτει τροπολογίες που εκθέτουν την αναποτελεσματικότητα σας, δραπετεύετε από την συζήτηση», απαριθμώντας σειρά τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για μείζονα ζητήματα τις οποίες απέρριψε η κυβέρνηση.

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά και στη πρόσφατη ρύθμιση για το 13ωρο στην εργασία όπου επισήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη συνειδητή διασπορά fake news.

«Μιλάτε για ΜΗ υποχρεωτικότητα του μέτρου. Ποιον κοροϊδεύετε; Το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. ….Υπάρχει και συνέχεια.

Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση που «προβλέπει» 13ωρο και εξαήμερο. Η πραγματικότητα; Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας και το ίδιο το κείμενο της σύμβασης λένε 39 ώρες την εβδομάδα! Όχι παραπάνω, όχι εξαήμερο - δηλαδή λιγότερες και από το νόμιμο ωράριο. Για την κυβέρνηση, το ψέμα δεν έχει όριο. Παραπλανούν εργαζόμενους, παραπλανούν πολίτες, για να περάσουν τις πολιτικές τους», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.