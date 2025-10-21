Μητσοτάκης: Ιερός χώρος ο Άγνωστος Στρατιώτης, δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα

Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10).

Αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μιλούν στην Ολομέλεια στη συζήτηση για την ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», στο οποίο έχει μπει και η τροπολογία για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.



Ομιλία Μητσοτάκη

Λίγο μετά τις 17:30 ανέβηκε στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχικά ανέφερε ότι η τροπολογία δεν ήταν «εύκολη απόφαση» αλλά έπρεπε να γίνει για την «ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής» και την αποβολή του τοξικού κλίματος και των αυθαίρετων εντάσεων.

Χαρακτήρισε τον χώρο «ιερό», που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο. Αλλά είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. «Το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων τον μετέτρεψε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης», πρόσθεσε.

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «άφαντο» και «κρυπτόμενο» τον πρωθυπουργό «πίσω από όσους» παρίσταντο εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια και τόνισε ότι το κόμμα της εμμένει και επιμένει να υπερασπίζεται εντός του Κοινοβουλίου το Σύνταγμα της χώρας ενώ δήλωσε ότι κάποιοι εντός της κυβέρνησης έχουν την επιθυμία να επιβάλλουν «στρατιωτικό νόμο» και να καταστείλουν τη διαμαρτυρία πολιτών.

«Πυρά» κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. «Από το πρωί συζητείται αυτή η κατάπτυστη τροπολογία και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τα κότσια να εμφανιστεί», ανέφερε.

Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση καθώς και η Πλεύση Ελευθερίας, όπως έγινε γνωστό από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Δείτε ζωντανά τη συζήτηση στην Ολομέλεια:



Στη Βουλή θα μιλήσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση της τροπολογίας. Ο πρωθυπουργός, που αναμένεται να κονταροχτυπηθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, θέλει να κλείσει κάθε... χαραμάδα πιθανότητας να εξελιχθεί το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη σε ενδοκυβερνητική εστία έντασης.



Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών, στο χώρο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.



Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.



Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επισημαίνεται στην τροπολογία.