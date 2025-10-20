Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι προβλέπει

Ο κύβος ερρίφθη. Η πολυσυζητημένη ρύθμιση για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο να ψηφιστεί αργά το βράδυ της Τρίτης (21/10) από την Ολομέλεια, μετά από σφοδρή, όπως αναμένεται, σύγκρουση, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.



Όπως αναφέρεται στη ρύθμιση, στο χώρο μπροστά από το μνημείο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος, απαγορεύεται: «η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του», καθώς και «η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου, η πραγματοποίηση οποιαδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης».



Σύμφωνα με τη διάταξη, όσοι παραβιάζουν τα παραπάνω, τιμωρούνται με φυλάκιση ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.



Όπως επισημαίνεται, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Επισημαίνεται δε πως για τη τήρηση της δημόσιας τάξης, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ποιοι υπουργοί την υπογράφουν

Την τροπολογία υπογράφουν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Νίκος Δένδιας (Εθνικής Άμυνας), Θεόδωρος Λιβάνιος (Εσωτερικών), Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Προστασίας του Πολίτη), Σταύρος Παπασταύρου (Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Γιώργος Φλωρίδης (Δικαιοσύνης) και Λίνα Μενδώνη (Πολιτισμού).



Η διάταξη προστίθεται ως μια ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό της πολιτικής έντασης, με το ΠΑΣΟΚ, δια χειλέων Κώστα Τσουκαλά, να καταγγέλλει πως η κυβέρνηση επέλεξε να «διχάσει» τον ελληνικό λαό θέτοντας «ψευτοδιλήμματα» και επιτιθέμενη στους γονείς των Τεμπών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ την κατηγορεί πως «φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, για να απαγορέψει στους γονείς των θυμάτων να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους».

Το νομικό πλαίσιο και οι ποινές

Η Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμίζει πως η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη για τη θωράκιση του συγκεκριμένου χώρου. Το κείμενο επικαλείται το Σύνταγμα, εξηγώντας ότι η ελευθερία συνάθροισης (Άρθρο 11) δεν είναι απεριόριστη, αλλά οριοθετείται από άλλες υπέρτερες συνταγματικές διατάξεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο σκοπός διατήρησης της συνέχειας του ελληνικού έθνους, η άμυνα της Πατρίδας (Άρθρο 4), και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των μνημείων (Άρθρο 24).



Σημαντική είναι η διευκρίνιση ότι ο περιορισμός αφορά σε μία πολύ μικρή έκταση, «λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος», στην οποία το δικαίωμα συνάθροισης μπορεί να ασκηθεί κανονικά. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση χαρακτηρίζεται ως «εννοιολογικός προσδιορισμός» της έννοιας της συνάθροισης σε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο, και όχι ως δυσανάλογος περιορισμός του δικαιώματος.

Όσοι παραβιάζουν τις νέες απαγορεύσεις τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση προσβολής τόπων ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, η ποινή μπορεί να είναι βαρύτερη βάσει του Ποινικού Κώδικα.

Αρμοδιότητες και οικονομική διάσταση

Για τη διαφύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη του Μνημείου, η αρμοδιότητα ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μπορεί να ενεργεί είτε με ίδια μέσα είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων σε τρίτους φορείς. Η τήρηση της δημόσιας τάξης και η αποτροπή της παράνομης χρήσης του χώρου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διαβάστε την τροπολογία: