«Ακονίζουν μαχαίρια» για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα στη Βουλή η τροπολογία

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση «ακονίζουν μαχαίρια» ενόψει της συζήτησης στη Βουλή επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη η οποία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή όπως είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια, γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός» είπε ο Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας πως «στόχος είναι ο σεβασμός, η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο. Από τη στιγμή που η τροπολογία αυτή ψηφιστεί από τους εκπροσώπους των πολιτών, δηλαδή τους βουλευτές, το Κοινοβούλιο, θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι a la carte»



«Ένα γενικό σχόλιο, δεν θα μπούμε στη διαδικασία μιας στείρας αντιπαράθεσης και μιας άχαρης και πονηρής από την αντιπολίτευση προσπάθειας σύγκρισης, να βάλουμε δηλαδή στο ζύγι την τιμή, το σεβασμό στη μνήμη των ηρώων του έθνους με ένα τραγικό δυστύχημα και τα θύματα αυτού ή τα θύματα οποιασδήποτε άλλης εθνικής τραγωδίας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγοντας να μπει στη λογική της ενδοκυβερνητικών σεναρίων με κεντρικό πρόσωπο τον Νίκο Δένδια μετά και τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

«Κανένας δεν θέλει να βάλει κανέναν απέναντι στον άλλον. Και νομίζω ότι είναι και υπερβολικό ότι υπάρχει εσωκομματικό ζήτημα επειδή έκανε μια αναφορά ο κύριος Γεωργιάδης και την έκανε γιατί ένα μέρος της διάταξης, ας τη δούμε τη διάταξη, αναφέρεται στο Υπουργείο Άμυνας. Αλλά το ξαναλέω, μην μπερδευόμαστε για να μην ακούσουμε πάλι τα περί στρατού στο Σύνταγμα. Την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή την προστασία της έννoμης τάξης, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα την έχει η ελληνική αστυνομία όπως και σε όλη την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση διευθετεί τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες

Σκληρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς:

«Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών.

Η κυβέρνηση ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες» σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσουκαλάς.

ΣΥΡΙΖΑ: Τραμπικής έμπνευσης πρωτοβουλία

Για «τραμπικής έμπνευσης νομοθετικές πρωτοβουλίες» έκανε λόγο σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θέλει να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι για να απαγορέψει στους γονείς να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους που με εγκληματικό τρόπο σκοτώθηκαν».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η κυβέρνηση φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, για να απαγορέψει στους γονείς των θυμάτων να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους, που με εγκληματικό τρόπο σκοτώθηκαν.

Επικαλείται ψευδώς τον σεβασμό στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θυμόμαστε πόσο σέβεται το μνημείο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, θυμόμαστε τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, όπου η ΝΔ και η Χρυσή Αυγή συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και ένα τμήμα των διαδηλωτών προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή, βεβηλώνοντας το μνημείο.

Τους προειδοποιούμε, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη που θα διεκδικήσει κάτι τόσο δίκαιο και ανθρώπινο, όπως ο Πάνος Ρούτσι, στο μέλλον.

Τους προειδοποιούμε, θα είμαστε δίπλα στους γονείς και στους επιζήσαντες όταν θα γράφουν ξανά τα ονόματα των 57 στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο αυταρχισμός και η έπαρση του κ. Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία. Οι τραμπικής έμπνευσης νομοθετικές του πρωτοβουλίες δείχνουν την αλαζονεία του αλλά και τον συντηρητισμό του.