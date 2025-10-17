Καμμένος: Ο Δένδιας δεν μπορεί να υπογράψει τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Ο Νίκος Δένδιας δεν μπορεί να υπογράψει την ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη» υποστήριξε ο Πάνος Καμμένος εξηγώντας πως το μνημείο είναι αρμοδιότητα της Προεδρικής Φρουράς η οποία αναφέρεται μόνο στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι στον υπουργό Άμυνας.

«Είναι αδύνατον να υπάρξει μια τέτοια προσβολή προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, να ανατεθεί δηλαδή η φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη κάπου αλλού» είπε στο Open o Πάνος Καμμένος κάνοντας λόγο για «λάθος του Πρωθυπουργού» που όπως εκτίμησε θα αλλάξει.

«Θα επιστρέψω στην πολιτική εάν...»

«Ποτέ δεν ακολούθησα εγώ τον Τσίπρα, αποφασίσαμε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες να στηρίξουμε μια εθνική κυβέρνηση για να βγούμε από τα μνημόνια. Αφήσαμε 37 δισ. «μαξιλάρι» και βγήκαμε από τα μνημόνια» είπε ο κ. Καμμένος λέγοντας ότι έφυγε από την κυβέρνηση όταν διαφώνησε με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είχε προχωρήσει πιο νωρίς και χαρακτήρισε «λάθος την εμμονή του με τη Συμφωνία των Πρεσπών».

Ο κ. Καμμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική εάν υπάρξει σύγκλιση επί ενός σχεδίου που θα κάνει «την Ελλάδα ενεργειακό κέντρο και οικονομικό παράδεισο και το Αιγαίο μια μεγάλη τουριστική ζώνη».

Εκτίμησε ότι «η Ευρώπη έχει τελειώσει» ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον οποίο χρέωσε «πασοκοποίηση της ΝΔ και υιοθέτηση της woke ατζέντας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά υποστήριξε ότι «κακώς επέστρεψε στη ΝΔ» και εκτίμησε ότι θα κάνει κόμμα «για να παραπλανήσει για μια ακόμη φορά τον κόσμο της ΝΔ και να διαπραγματευτεί οφίτσια». Επανέλαβε δε ότι εάν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος τότε θα επιλέξει να εμπλακεί για να βρεθεί απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.