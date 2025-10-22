Τρομοκράτηση της ομάδας νέων «Μέχρι τέλους» κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Τρομοκράτηση» της ομάδας νέων «Μέχρι Τέλους» για τα Τέμπη, που θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα θεωρεία, κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια, λίγο πριν από την ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για την προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη, υποστήριξε πως παρόλο που δόθηκε από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα άδεια εισόδου, ζητήθηκε σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση «να αφαιρέσουν τις κονκάρδες που γράφουν "Μέχρι Τέλους" και «να κλείσουν τα φερμουάρ τους ώστε να κρύψουν τις μπλούζες που έγραφαν "Μέχρι Τέλους" και που είχαν φωτογραφία τα κορίτσια που χάθηκαν». Η ίδια επεσήμανε πως τους ζητήθηκε να μην έχουν πανό στη τσάντα τους.



Καταγγέλλοντας «αυταρχικοποίηση» της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να λυθεί άμεσα το θέμα και να τους επιτραπεί η είσοδος.