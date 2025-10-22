Η Ζωή ετοιμάζεται για «παρέλαση ανυπακοής» την 28η Οκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένη να προκαλέσει την κυβέρνηση αλλά και τις αστυνομικές αρχές ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με φόντο την τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, εμφανίστηκε από βήματος Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να στείλει ένα μήνυμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στις 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μας έχει καλέσει ο δήμαρχος όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί μαζί με όλα τα παιδιά και τους συγγενείς. Θα είμαστε εκεί προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία. Δεν ξέρω εάν θέλει να μας συλλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σπεύσει να εκδώσει ΦΕΚ», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιμένοντας πως ανήμερα της επετείου, θα βάλει το «λιθαράκι» της στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

«Δήθεν προστάτες της Δημοκρατίας έχουμε δει πολλούς. Δεν ξεχνάμε τη λειτουργία της Βουλής το 2015…», υπήρξε το σχόλιο του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα.