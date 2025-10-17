Το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ: Ο Βενιζέλος, η Διαμαντοπούλου και ένα όνομα - έκπληξη

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας για όλα τα κόμματα είναι αυτό που λέμε η βιτρίνα. Και οι θέσεις του περιζήτητες διότι δεν χρειάζεται σταυρός. Στα δε μικρότερα κόμματα που εκλέγουν λιγότερους βουλευτές, για μια θέση στις δύο - τρεις εκλογιμες της λίστας, γίνεται σφαγή.

Στο ΠΑΣΟΚ, έχει ξεσπάσει εσχάτως μια σεναριολογία για τα πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να τεθούν επικεφαλής. Πρόκειται όμως για σενάρια «και τίποτε παραπάνω», όπως μεταφέρουν στο flash.gr υψηλόβαθμες πηγές στην Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η υπόθεση δεν απασχολεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό προνόμιο της επιλογής. Κι αν θεωρείται πρώιμη αυτή η συζήτηση, όταν οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2027, δε μπορεί να μην το σκέφτεται, να μην επεξεργάζεται στο μυαλό του διάφορες πιθανές λύσεις, ακόμη και να έχει κάνει κάποιες μυστικές προκαταρκτικές βολιδοσκοπήσεις.

Στα μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν, το σημερινό δίδυμο των βουλευτών Επικρατείας, οι Παναγιώτης Δουδωνής και Δημήτρης Μάντζος πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι στις επόμενες εκλογές θα κατέλθουν με σταυρό.

Ο κ. Δουδωνής θα είναι υποψήφιος στο Νομό Λέσβου από όπου έλκει την καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του και ήδη έχει τακτική παρουσία με επαφές και επισκέψεις στο νησί. Ο κ. Μάντζος προς το παρόν αναζητά εκλογική περιφέρεια για να δώσει τη μάχη, που θα μπορούσε να είναι ο Βόρειος Τομέας της Β΄ Αθηνών (όπου κατοικεί), η Αχαϊα (από όπου κατάγεται) ή η Μαγνησία (με την οποία έχει οικογενειακούς δεσμούς, αφού είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της συζύγου του).

Βενιζέλος: Δεν ενθουσιάζεται με την ιδέα...

Ένα από τα βαριά ονόματα που έπαιξαν αρκετά για την τιμητική πρώτη θέση, ήταν του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος συνταγματολόγος, δεινός ρήτορας, πολιτικός με τεράστια εμπειρία, κύρος και απήχηση που υπερβαίνει τα όρια του κόμματος, διεισδυτικότητα στο κεντρώο ακροατήριο, μερικά από τα θετικά της προσωπικότητάς του, αν αποδεχόταν μια σχετική πρόταση, εφόσον γινόταν.

Στα αρνητικά, ότι έχει αντιπάθειες στους πιο αριστερόστροφους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ αλλά και στους παπανδρεϊκούς, που δεν ξεχνούν τα γεγονότα του 2011, ενώ λόγω ιδιοσυγκρασίας και εκτοπίσματος δε θα ήταν απίθανο να «καπελώνει» τον πρόεδρο του κόμματος σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (ΕΡΤnews) σχετικά με όσα γράφονται γύρω από το όνομά του φάνηκε να κρατά απόσταση και να δείχνει ότι αυτή η προοπτική δεν τον εξιτάρει... «Αυτά λέω, δεν έχουν αλλάξει αυτά που λέω» απάντησε στη δημοσιογραφική επισήμανση ότι -όπως έχει δηλώσει- έχει περάσει στη μεταπολιτική. Για να συμπληρώσει με νόημα σε παρόμοιο πνεύμα: «Πάντως, δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται πως εγώ θα αποδεχθώ μία μείωση της δυνατότητάς μου να παρεμβαίνω, προσπαθώντας να βοηθήσω τον τόπο με μία οπτική γωνία η οποία είναι ευρεία».

Η Διαμαντοπούλου με σταυρό;

Μια άλλη περίπτωση που συγκεντρώνει τα βλέμματα ως πιθανή επικεφαλής είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πριν από ένα χρόνο, τα οποία όμως έχουν διαψευστεί από όλες τις πλευρές, ο κ. Ανδρουλάκης είχε προτείνει στην κ. Διαμαντοπούλου την εν λόγω θέση μετά την επανεκλογή του στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Η νυν υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού θα είχε όλες τις προδιαγραφές να ηγηθεί του ψηφοδελτίου, θα σηματοδοτούσε την κυβερνησιμότητα που επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ, θα προσέλκυε σίγουρα εκλογικές δεξαμενές κεντρώων και κεντροδεξιών ψηφοφόρων, ωστόσο πολλοί θα ερμήνευαν την επιλογή ως σήμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, κάτι που η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιθυμεί και έχει αποκλείσει.

Από την πλευρά της η ίδια, δίνει την αίσθηση ότι θα προτιμήσει την εκλογή με σταυρό. Εξάλλου -σύμφωνα με πληροφορίες- στις περιφέρειες που θα ήταν πιθανό να κατέβει (έχει ακουστεί για την Α΄ Θεσσαλονίκης ή και για περιφερειες του λεκανοπεδίου Αττικής) και έχει «μετρηθεί», εμφανίζεται να έχει άνετο προβάδισμα απο τους δυνητικούς συνυποψηφίους της.

Μιλώντας πριν δύο ημέρες στο Action24 η κ. Διαμαντοπούλου είπε αρχικά για τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι αποτελεί κορυφαία προσωπικότητα και θα ήταν πολύτιμος για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνισε όμως ότι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για ψηφοδέλτια, ενώ για τη δική της υποψηφιότητα τόνισε ότι θα απαντήσει όταν έρθει η ώρα, διότι «δεν πρέπει από μόνοι μας ο καθένας να ανοίγει από ένα θέμα». Στο παρελθόν έχει διατελέσει βουλευτής Α΄ Αθηνών και Κοζάνης.

Το αουτσάιντερ Καραμπατζός

Όπως πληροφορείται από πολύ έγκυρες πηγές το flash.gr, από τα πρόσωπα με ισχυρές πιθανότητες να βολιδοσκοπηθεί από το Νίκο Ανδρουλάκη -το γεγονός ότι το όνομά του δεν έχει «παίξει» πολύ ενισχύει τα ποσοστά να του γίνει πρόταση- είναι ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικός αρθρογράφος στον ημερήσιο Τύπο, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη, τους θεσμούς και το Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εκτιμά ιδιαιτέρως τον κ. Καραμπατζό, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν ένας από τους ομιλητές στην ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και τη θεσμική θωράκιση του κράτους δικαίου. Με δεδομένη τη σημασία που αποδίδει η Χαριλάου Τρικούπη στα ζητήματα αυτά αλλά και ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, η επιλογή Καραμπατζού θα υπηρετούσε άνετα τον επίμαχο συμβολισμό.

Τσουκαλάς - Μουρελάτου

Στην υπόλοιπη ονοματολογία, με μια από τις εκλόγιμες θέσεις φλερτάρει ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος εναλλακτικά λέγεται ότι θα είναι υποψήφιος στο Νότιο Τομέα ή στην Αττική.

Σε ο,τι αφορά τη φημολογία για τη διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του Γραφείου Τύπου, Στεφανία Μουρελάτου, πρόκειται για καπνό χωρίς φωτιά, αφού η κ. Μουρελάτου διαμηνύει ρητά ότι δεν έχει φιλοδοξία να μεταπηδήσει στο Κοινοβούλιο ως μέλος του, παραμένοντας προσηλωμένη στα αυξημένα καθήκοντα των πολύ απαιτητικών αρμοδιοτήτων της.