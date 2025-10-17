Κάτι «μαγειρεύουν» Ανδρουλάκης, Ζωή και Χαρίτσης

Χαμηλοφώνως και για αρκετή ώρα, Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου συνομιλούσαν στο Περιστύλιο, κοντά στην είσοδο της Ολομέλειας.

Οι δυο τους δεν κατέβαλαν δα και ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να αποφύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα, καθώς βρίσκονταν σε κοινή θέα, στο περιθώριο της «μάχης» για τα εθνικά θέματα.



Ωστόσο, είχαν έρθει αρκετά κοντά, τόσο ώστε να αποφεύγουν τα…περίεργα αυτιά από βουλευτές και δημοσιογράφους.



Κάποια στιγμή στην παρέα τους προστέθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης, με τους τρεις τους να συνεχίζουν το πηγαδάκι που είχαν στήσει.



Τι περιελάμβανε το «μενού» της συζήτησης; Αυτό είναι το δικό τους μυστικό. Ακούστηκε πάντως ότι συζητήσαν για τα πάντα που τρέχουν αυτές τις ημέρες.

Κάποιο αυτί ωστόσο «έπιασε» να αναφέρονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ενδεχόμενη κοινή πρωτοβουλία που ίσως αναληφθεί τις επόμενες ημέρες…

