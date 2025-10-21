Πρόεδρος εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ: Αφέθηκε να καταρρεύσει ένας ελεγκτικός κρατικός μηχανισμός

Για τραγική υποστελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος «αφέθηκε να καταρρεύσει», μίλησε η πρόεδρος των σωματείου εργαζομένων Ανδρονίκη Βασιλούλη.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή, κατήγγειλε πως ο αριθμός των εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ μειώνεται σταθερά από το 2014. Η μάρτυρας ενημέρωσε πως παρά τις ελλείψεις, από το ‘19 έως το ‘24 έγιναν 51.550 επιτόπιοι έλεγχοι, πάνω από 500.000 διοικητικοί έλεγχοι, δόθηκαν 17 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και ανακτήθηκαν περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Ερωτηθείσα για το εάν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό, απάντησε: «υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία το συνοδεύουν, μην απομονώσουμε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αλυσίδα γεγονότων. Είναι άδικο να μιλάμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αγνοώντας τη γύρω κατάσταση, τις ελλείψεις στη δημόσια διοίκηση».

Η Ανδρονίκη Βασιλούλη υποστήριξε πως επουδενί εργαζόμενοι αρνήθηκαν έλεγχο, ενώ ανέφερε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της η ύπαρξη πιέσεων σε εργαζομένους. Mε αφορμή πάντως τη χθεσινή της παρουσία στο δικαστήριο, και σχολιάζοντας όλα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τους τελευταίους μήνες, σχολίασε πως «είναι πρωτόγνωρο, ένας συνάδελφος να κατηγορεί συνάδελφο, δεν το έχω ξαναζήσει».

Πηγές ΝΔ: Στο κενό η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να εκμαιεύσει τη λέξη «σκάνδαλο» από το στόμα των μαρτύρων



Πηγές της ΝΔ επεσήμαιναν πως παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης «δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων τη λέξη «σκάνδαλο» στην οποία έχει επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά».

Όπως επισημαίνουν, κανένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε και η εκπρόσωπος των εργαζομένων Ανδρονίκη Βασιλούλη που καταθέτει σήμερα, «δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι εισέπραξαν αρνητική απάντηση στην «καθιερωμένη» ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η μάρτυρας, σχολιάζοντας το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, «σημείωσε ότι «δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ποινικό ή κάτι άλλο» προσθέτοντας για τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «κάποιοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων»».