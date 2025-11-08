Μήνυμα Χαρίτση στην ΚΕ για το εσωκομματικό «ρήγμα»: «Να μιλήσουμε ειλικρινά - Είναι ώρα αποφάσεων»

Στην ανάγκη η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς να λάβει αποφάσεις για το μέλλον και την πορεία του κόμματος, προκρίνοντας την ενωτική δράση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, εστίασε ο Αλέξης Χαρίτσης.



Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ενώπιον του οργάνου ζήτησε καθαρές κουβέντες από όλους. «Σήμερα, καλούμαστε να αποφασίσουμε τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να είναι μία ακόμη συζήτηση ανάμεσα σε άλλες. Εμπεριέχει την αποσαφήνιση των μεταξύ μας σχέσεων. Σας μίλησα με απόλυτη ειλικρίνεια. Καλώ όλους και όλες να κάνουν το ίδιο».

Η διχοτόμηση στο Πολιτικό Γραφείο

Ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε ανοιχτά για τη «διχοτόμηση» που υπάρχει εντός του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, υπογραμμίζοντας πώς αν υπάρχει αντιπαραθετικό σχέδιο, «τότε είναι η ώρα να λάβουμε μια απόφαση».



«Η παράλυση της αφηρημένης συζήτησης, οι διαρκείς συμβιβασμοί που όμως στην πράξη αποδεικνύονται μη παραγωγικοί, η διαρκής συζήτηση «με ποιον θα πάμε» αντί για το «τι θα κάνουμε», διαλύουν τον οργανωτικό ιστό του κόμματος και μειώνουν την όποια δυνατότητά μας να πρωταγωνιστήσουμε στο ρευστό τοπίο του σήμερα», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.



Τάχθηκε, μάλιστα, υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, στη βάση προγραμματικής σύγκλισης, με στόχο τη συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου που θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους ακροδεξιούς συμμάχους του.

Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο

Πρότεινε η Νέα Αριστερά να εργαστεί για την συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.



«Έχουμε μια υποχρέωση, συντρόφισσες και σύντροφοι: να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Και για να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι πρέπει να μπούμε στη μεγάλη συζήτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Τέλος, ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε πως εφόσον υπάρχει ριζική διαφωνία μέσα στο κόμμα, «οφείλουμε να οργανώσουμε τον πολιτικό διάλογο στις τάξεις του κόμματός μας και στο κοινωνικό δυναμικό που μας περιβάλλει και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος στη λήψη της απόφασης».