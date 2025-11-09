«Ορατότης μηδέν» στη διχοτομημένη Νέα Αριστερά - Στη βάση στρέφεται η ηγεσία

Όπως ήταν αναμενόμενο, πέρασε η «γραμμή» των Γαβριήλ Σακελλαρίδη-Ευκλείδη Τσακαλώτου, όμως η πλευρά των Αλέξη Χαρίτση-Έφης Αχτσιόγλου-Νάσου Ηλιόπουλου αναμένεται να επανέλθουν, ζητώντας από τα μέλη του κόμματος να υπογράψουν κείμενο, μέσω του οποίου θα ζητούν το θέμα να λυθεί μέσω δημοψηφίσματος.

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής επιβεβαιώθηκε ότι η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα «διχοτομημένο». Συνυπάρχουν δύο στρατηγικά αντιπαραθετικά σχέδια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση που «παραλύει» τη λειτουργία και τη δράση της, παρά την καλή δουλειά που κάνει η Κοινοβουλευτική της Ομάδα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Η ίδια συζήτηση επαναλήφθηκε για ακόμα μια φορά, ενώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κάθε άλλο παρά έκπληξη αποτελεί, καθώς εδώ και κάποιους μήνες έχει δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη πλειοψηφία αποτελούμενη από την παλιά «Ομπρέλα» και τα στελέχη που βρίσκονται γύρω από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, οι οποίοι προκρίνουν είτε τη συνεργασία με το ΜΕΡΑ25, είτε την αυτόνομη πορεία.

Βασικά, αντιδρούν στο σενάριο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή σε μια πιθανή συμμαχία με τον Αλέξη Τσίπρα. «Διαφωνούμε στο πως μπορούμε να πετύχουμε μια μεγάλη Αριστερά. Κι εγώ διαφωνώ με την ανακύκλωση του παλιού σχεδίου», φέρεται να είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ξεδιπλώνοντας τη δική του άποψη, που βρίσκεται στον αντίποδα εκείνης του Αλέξη Χαρίτση.

Το Σάββατο, ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε ανοιχτά για τη «διχοτόμηση» που υπάρχει εντός του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, υπογραμμίζοντας πώς αν υπάρχει αντιπαραθετικό σχέδιο, «τότε είναι η ώρα να λάβουμε μια απόφαση». Μάλιστα, ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να λάβουν αποφάσεις και να μιλήσουν ειλικρινά.

Ο ίδιος, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, στη βάση προγραμματικής σύγκλισης, με στόχο τη συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου που θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους ακροδεξιούς συμμάχους του.

Εσωκομματικό δημοψήφισμα

Παράλληλα, πρότεινε το θέμα να λυθεί από εσωκομματικό δημοψήφισμα, στο οποίο θα μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του κόμματος - όσα δηλαδή ήταν στις καταστάσεις μέχρι το ιδρυτικό Συνέδριο.

Η Κεντρική Επιτροπή καταψήφισε την εν λόγω πρόταση, ζητώντας η απόφαση να ληφθεί στο επικείμενο προγραμματικό Συνέδριο. Πάντως, η πλευρά της ηγεσίας δεν παραδίδει τα «όπλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να απευθυνθεί στα μέλη του κόμματος και να συλλέξει υπογραφές, με κείμενο το οποίο θα ζητάει να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα από όλο το σώμα των μελών, πριν τη λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης.