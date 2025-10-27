Ο Ευκλείδης «στόχευσε» τον Τσίπρα αλλά τα σκάγια έφτασαν στην Αχτσιόγλου

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να ρίξει -προφανώς- το «καρφί» του προς τον Αλέξη Τσίπρα, ισχυρίστηκε πως το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, δεν ήταν κοστολογημένο.



Εντάξει, δεν μας έκανε κάποια εντύπωση. Άλλωστε, δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην γνωρίζει πως ο πρώην υπουργός Οικονομικών δεν διατηρεί καμία σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό. Και ο λόγος είναι πως θεωρεί ότι δεν τον «κάλυψε» στις επιθέσεις που δέχονταν από τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και λοιπούς εντός του κόμματος, την περίοδο 2019-2023.



Όμως, τα «πυρά» του Ευκλείδη, ακόμα και αν «στόχευαν» τον Αλέξη, «πέτυχαν» κάποια άλλη. Την Έφη Αχτσιόγλου, με την οποία συνυπάρχουν στη Νέα Αριστερά, από το 2023 και μετά. Διότι εκείνη ήταν η τομεάρχης Οικονομικών της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης - και όχι ο καθηγητής Τσακαλώτος.



Έστω και με καθυστέρηση λίγων ημερών, η Έφη Αχτσιόγλου απάντησε στις αιχμές του Ευκλείδη. Και μάλιστα, μέσα από τις σελίδες της «Αυγής», του κομματικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ.



«Ναι, φυσικά υπήρχε κοστολόγηση. Προσέξτε, κοστολόγηση σημαίνει να έχει μετρηθεί η δημοσιονομική επίπτωση κάθε επιμέρους πρότασης ενός προγράμματος. Τέτοια μέτρηση προφανώς και υπήρξε», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Όχι, δεν μπορούσε να το αφήσει περάσει έτσι. Ειδικά σε μια εποχή που οι δύο τους έχουν διαφορετική «πυξίδα» σχετικά με την κατεύθυνση του χώρου, συνολικά. Και της Νέας Αριστεράς, ειδικά…