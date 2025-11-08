Κρίσιμες ώρες για τη Νέα Αριστερά: Τσακαλώτος και Σακελλαρίδης «σπρώχνουν» στα άκρα τον Χαρίτση

Στην «κόψη του ξυραφιού» φαίνεται να βαδίζει η Νέα Αριστερά, καθώς δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη της που εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον του κόμματος, με αφορμή την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο.

Τα «στρατόπεδα» έχουν σχηματοποιηθεί εδώ και καιρό, ενώ είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει στρατηγική διαφορά ως προς το πως αντιλαμβάνεται η κάθε πλευρά το μέλλον της Αριστεράς. Αν δηλαδή θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες με την αποκαλούμενη «ριζοσπαστική» τάση ή αν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας κυβερνώσας προοπτικής.

Μάλιστα, «εστία» αντιπαράθεσης αναμένεται να αποτελέσει η πρόταση για εσωκομματικό δημοψήφισμα που προκρίνει η πλευρά της ηγεσίας, σχετικά με την οριστική απόφαση για τις συνεργασίες.

Ένα κόμμα, δυο στρατηγικές

Εδώ και σχεδόν επτά μήνες, η Πατησίων βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εσωκομματική αντιπαράθεση, η οποία εδράζεται σε πραγματικό πολιτικό επίδικο και όχι σε μια στείρα σύγκρουση προσώπων. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και η ομάδα του Ευκλείδη Τσακαλώτου, από τη μία πλευρά, που αποτελούν την πλειοψηφία εντός του κόμματος και προκρίνουν την αναζήτηση συμμαχιών κοντά σε δυνάμεις όπως είναι το ΜΕΡΑ25.

Από την άλλη πλευρά, η συντριπτική πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πολλών στελεχών του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, συσπειρώνονται γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση και τους Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, που προκρίνουν ευρύτερες συνεργασίες – οι οποίες, προφανώς, δεν αποκλείουν και ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κρίσιμη συνεδρίαση

Όμως, πλέον, έχει καταστεί σαφές ότι δύσκολα μπορούν οι δυο πλευρές να κρύβουν το πρόβλημα «κάτω από το χαλί». Κάνει κακό σε όλους και δείχνουν πως το αναγνωρίζουν. Στον δρόμο για το Συνέδριο του κόμματος, θα πρέπει να ληφθούν κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες, όμως, μπορούν να «λυτρώσουν» και τις δύο πλευρές.

Σε αυτή τη «δύσβατη» πορεία, η πλευρά της ηγεσίας προκρίνει τη διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος, εκτιμώντας σχετικά με τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Νέα Αριστερά. Αν και επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής οι Σακελλαρίδης-Τσακαλώτος διαθέτουν την πλειοψηφία, οι προθέσεις τις βάσεις δεν έχουν εκφραστεί.

Το καταστατικό του κόμματος προβλέπει τη διενέργεια δημοψηφισμάτων. Όμως, η νυν πλειοψηφία ισχυρίζεται ότι ο έχουν συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως, στην Κεντρική Επιτροπή, η πρόταση αυτή από την πλευρά Χαρίτση, αναμένεται να προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.



Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι το αν στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα βρεθεί τρόπος ώστε οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί ή αν θα το «ρήγμα» θα μεγαλώσει τόσο, που θα καταστήσει δύσκολη -αν όχι αδύνατη- τη συμβίωση.