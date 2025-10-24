Νέα Αριστερά: Μια «ανάσα» από το τελικό ξεκαθάρισμα - Η «λύση Βαρουφάκη» και το βελούδινο διαζύγιο

Αν και για ακόμα μια φορά φάνηκε ότι υπάρχει διαφορά απόψεων για το «αύριο» ανάμεσα στους δύο βασικούς «πόλους», τον Αλέξη Χαρίτση από τη μία και τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη και Ευκλείδη Τσακαλώτο από την άλλη, άπαντες εκτιμούν ότι τα όσα ειπώθηκαν θα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Κοιτάζοντας προς τον Βαρουφάκη...





Πριν ακόμα εμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό η πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή, που «ανακάτεψε την τράπουλα» στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, στην Πατησίων είχε γίνει ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της Νέας Αριστεράς .



Από τη μία πλευρά βρίσκονταν ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και την πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι οποίοι στήριζαν ανοιχτά την ανασύνθεση του χώρου. Κάτι που πρακτικά σήμαινε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο είχαν αποχωρήσει μετά την εκλογή Κασσελάκη.



Μετά την ανατροπή του τελευταίου από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, έγιναν αρκετές προσπάθειες να «γεφυρωθεί» το χάσμα και να κλείσει η «πληγή» του 2023. Όμως, αυτές οι ενέργειες -που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ακόμα και κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα- «σκόνταφταν» στην πλειοψηφία που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, ανάμεσα στον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.



Οι τελευταίοι, αν και έλεγαν ανοιχτά τι δεν ήθελαν (τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ), δεν παρουσίαζαν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον. Τελικά, αυτή την πρόταση την ανέδειξε, χθες, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Γ.Σακελλαρίδης, που σημείωσε ότι το κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες με τη «Ριζοσπαστική Αριστέρα».



Σε απλά ελλληνικά, με το Γιάνη Βαρουφάκη και το ΜΕΡΑ25, με το οποίο συνεργάζεται και η Λαϊκή Ενότητα, δηλαδή πρώην υπουργοί και βουλευτές (Δημήτρης Στρατούλης, Στάθης Λεουτσάκος, Νίκος Χουντής, Θανάσης Πετράκος) του ΣΥΡΙΖΑ, που αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου το καλοκαίρι του 2025.

«Έλιωσε ο πάγος»





Φαίνεται ότι το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες για την αποδοχή μιας τέτοιας συνεργασίας, από τη μεριά του ΜΕΡΑ25. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά το γεγονός ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης και οι συν αυτώ, θεωρούσαν «μνημονιακούς» τους παλιούς τους συντρόφους που δεν τους ακολουθούσαν μετά τη «συνθηκολόγηση» του 2015.



Φαίνεται, όμως, ότι ο «πάγος» ανάμεσα στις δύο πλευρές, πλέον, «έλιωσε». Σαν επιστέγασμα αυτής διαδικασίας, μπορεί να ερμηνευτεί η παρουσία της προερχόμενης από τη Λαϊκή Ενότητα, Αναστασίας Σταυροπούλου, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στο φεστιβάλ της νεολαίας της Νέας Αριστεράς - όπου συμμετείχε σε πολιτική συζήτηση.

Το «αγκάθι» του Ευκλείδη





Αν και το κλίμα έχει βελτιωθεί αισθητά, υπάρχει ένα «αγκάθι» που θα μπορούσε να μπλοκάρει την πιθανή συνεργασία της «αριστερής» πτέρυγας της Νέας Αριστεράς με το ΜΕΡΑ25. Και αυτό είναι η κάκιστη σχέση που ανάμεσα στους δύο παλιούς συντρόφους και φίλους, Γιάνη Βαρουφάκη και Ευκλείδης Τσακαλώτο, που κρατάει από την εποχή της «Πρώτης Φοράς». Για αυτό και δεν αποκλείστηκε και το σενάριο της «αυτόνομης πορείας», σε περίπτωση που δεν «καρποφορήσουν οι συζητήσεις.

«Βελούδινο διαζύγιο»;





Όπως καθίσταται σαφές από τα παραπάνω, οι δύο πτέρυγες της Νέας Αριστεράς δύσκολα θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν επί μακρόν. Η διαφορετική στρατηγική είναι ξεκάθαρη και επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά και χθες. Και δεν αποκλείεται να αναζητηθεί ένα «βελούδινο διαζύγιο» στο εγγύς μέλλον.



Τα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση, προκρίνουν την ανασύνθεση της «κυβερνώσας Αριστεράς», χωρίς αποκλεισμούς. Κάτι που, προφανώς, περιλαμβάνει και την πιθανότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να αποδέχονται τη μονομερή συνεργασία με το κόμμα του Βαρουφάκη.