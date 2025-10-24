«Ζουρίδες», «κοτέτσια», «αλεπούδες», «συκοφαντίες»

Όσοι γνωρίζουν το εσωκομματικό τοπίο της Κουμουνδούρου, γνωρίζουν πολύ καλά πως ο Παύλος Πολάκης και ο Γιάννης Ραγκούσης δεν έχουν ιδιαίτερα στενές σχέσεις. Έχουν συγκρουστεί -πολιτικά- πολλές φορές.

Όμως, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η αντιπαράθεση τους δεν έμοιαζε με τις προηγούμενες. Να μη σας τα πολύ λέω, όταν ο χανιώτης βουλευτής είδε στα sites τη διαρροή του διαλόγου που φέρεται να είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο, κατηγόρησε ανοιχτά και μέσα στο όργανο τον πρώην υπουργό.



Και ποιος είδε τον Ραγκούση και δεν τον φοβήθηκε! Αρχικά, σε πολύ έντονο ύφος, σήκωσε το κινητό του και προσφέρθηκε να του δώσει και να το «ελέγξει». «Αν βρεις από εμένα έστω ένα μήνυμα, θα παραιτηθώ επί τόπου», είπε ο Ραγκούσης.



Αλλά δεν έμεινε εκεί. Ήταν τόσο ενοχλημένος από την κατηγορία που δέχθηκε, που χαρακτήρισε τον Πολάκη «συκοφάντη και ψεύτη». «Ως εδώ και μη παρέκει. Καταστρέφεις με τη συμπεριφορά σου ένα κόμμα εδώ και χρόνια», συμπλήρωσε στη συνέχεια.



Σύμφωνα με τις περιγραφές των παριστάμενων, η σύγκρουση τελείωσε με την παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου, που μίλησε για «απαράδεκτη κατηγορία, χωρίς κανένα στοιχείο» εκ μέρους του Πολάκη.



Για την ιστορία, πάντως, ο Πολάκης δεν δέχθηκε να πάρει το κινητό του Ραγκούση και να το τσεκάρει.

Αλλά επειδή ο Πολάκης μόνο με τα... πόμολα δεν τσακώθηκε χθες στην Πολιτική Γραμματεία τα επεισόδια είχαν και συνέχεια.

Ο Πολάκης λοιπόν όπως οι περισσότεροι κρητικοί, το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.



Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση που πολλές φορές στον λόγο του χρησιμοποιεί εκφράσεις από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Έτσι έκανε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, είπε για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα «μην κάνουμε σαν να μπαίνει η ζουρίδα (κουνάβι στα κρητικά) στα περδικάκια (εννοεί κοτέτσι)».



Κάπου εκεί, όμως, παρενέβη ο εκ Μενιδίου ορμώμενος -και βουλευτής Ανατολικής Αττικής- Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος φέρεται να του είπε να αφήσει τους χαρακτηρισμούς, τις παρομοιώσεις και τις μεταφορές, γιατί και στο Μενίδι «έχουμε αλεπούδες και μην αρχίσουμε να λέμε ποιος έβαλε την αλεπού στο κοτέτσι στην περίπτωση του Κασσελάκη».



Κάποιες φορές, τα περασμένα δεν γίνονται και ξεχασμένα. Ειδικά όταν κοστίζουν ακριβά…