Ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει τα «κλειδιά» αλλά ο Τσίπρας απαντά: «Δεν χωράνε όλοι στην Αμαλίας...»

Αποφασισμένοι να διατηρήσουν ανοιχτή την «πόρτα» της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη διαφαινόμενη ίδρυση νέο πολιτικού φορέα, δείχνουν τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, με τη συντριπτική υπερψήφιση της εισήγησης, η οποία ξεκαθάριζε ότι οι σχέσεις της Κουμουνδούρου και της όποιας πρωτοβουλίας Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές, «επισφράγισε» την απαίτηση της βάσης, αντιμετωπίζοντας με ρεαλισμό τα νέα δεδομένα.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί να αποδεχθεί -στην όποια κίνηση προχωρήσει- ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό του κόμματος από το οποίο αποχώρησε προ ολίγων εβδομάδων.

Όλοι… Τσίπρας

Κακά τα ψέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική έδρα, δέχθηκε ένα ισχυρότατο πλήγμα. Το όλο «οικοδόμημα» -ή ότι έχει απομείνει μετά τις δύο διασπάσεις και την απαξίωση της περιόδου Κασσελάκη- συνταράχτηκε «συθέμελα» από την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε δύο δρόμους. Ο πρώτος ήταν να ακούσει τις «Σειρήνες», δηλαδή τον Παύλο Πολάκη και τους Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο -τα δύο μέλη της Πολιτικής Γραμματείας που βρίσκονται κοντά του- και να σηκώσει το «γάντι» που πέταξε ο πρώην πρωθυπουργός, ανοίγοντας «μέτωπο» μαζί του, κινδυνεύοντας να βρεθεί πρόεδρος χωρίς κόμμα.

Η δεύτερη, ήταν εκείνη που, εν τέλει, επέλεξε. Μια ξεκάθαρη διατύπωση στην εισήγηση του, η οποία θα κράταγε ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Αμαλίας. Στη λογική της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και από την ανάγκη να διατηρήσει συμπαγή τη βάση του κόμματος και ήρεμο το στελεχιακό δυναμικό και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως, άλλωστε, φάνηκε τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης (δεν διεξήχθη ψηφοφορία), τα κορυφαία στελέχη έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους ότι ο φυσικός ηγέτης του χώρου είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, από την τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, η διαθέσεις της βάσης είναι σαφείς.

«Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος», σημείωσε ο Στέργιος Καλπάκης.

Ο Γιάννης Ραγκούσης, από την πλευρά του, σημείωσε πως δεν θα υπερψήφιζε μία απόφαση που δεν θα αναγνώριζε ότι πλέον υπάρχουν νέα σοβαρά πολιτικά δεδομένα. Ο διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, τόνισε πως «οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές. Πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ενότητα, στην συσπείρωση, στην ανασύνθεση και στην υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ματζουράνης είπε πως «οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά αλλά συναγωνιστικά και με λογικές όχι αντιπαράθεσης αλλά διαλόγου και σύνθεσης για τη δημιουργία εναλλακτικής προοδευτικής κυβερνητικής πρόταση».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος. «Να είμαστε παρόντες και παρούσες στην κοινωνική διεργασία και να την σχηματίσουμε σε προοδευτική συνεργασία», υπογράμμισε το νεαρό στέλεχος της Κουμουνδούρου.

Σκληρή γραμμή από Πολάκη

Υπέρ του εισηγητικού κειμένου τάχθηκε και ο Νίκος Παππάς, που το τελευταίο διάστημα είχε βρει κώδικα επικοινωνίας με τον Παύλο Πολάκη. Και αυτό από μόνο του, λέει πολλά. Διότι ο πρώην υπουργός εμφανίζεται σε πολλά ρεπορτάζ να είναι από τα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται «κομμένα» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα, ο χανιώτης βουλευτής επιμένει στη σκληρή γραμμή κατά του πρώην πρωθυπουργού. Παρότι ο ίδιος διέψευσε τις πληροφορίες για μετωπική σύγκρουση με τον Σωκράτη Φάμελλο -την οποία επιβεβαιώνουν πάμπολλα στελέχη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση- δεν έδειξε να ενθουσιάζεται με την προοπτική της συμπόρευσης με το «κόμμα Τσίπρα».

Πάντως, ο κ.Πολάκης αντιπαρατέθηκε τόσο με τον Γιάννη Ραγκούση, όσο και με τον Γιώργο Καραμέρο. Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης ζήτησε να υπάρξει μια τροποποίηση στο κείμενο, προτείνοντας να μπει ως τίτλος στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας η φράση που είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, πως «η πρόταση μας περιλαμβάνει ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ», προκειμένου να τη στηρίξει – κάτι που δεν έγινε.

Και ο Τσίπρας;

Η Κουμουνδούρου, πλέον, με τον πιο επίσημο τρόπο άνοιξε τα «χαρτιά» της, προσφέροντας στον Αλέξη Τσίπρα τη δυνατότητα να εντάξει τον ΣΥΡΙΖΑ στα μελλοντικά του σχέδια. Το ερώτημα, που εύλογα γεννιέται, είναι αν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί αυτή την «προσφορά».

Με τις παρούσες συνθήκες, μοιάζει από δύσκολο ως αδύνατο. Διότι θα ήταν παράλογο να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ προ ολίγων εβδομάδων και στη συνέχεια να τον «απορροφήσει» πλήρως. Επίσης, στην πρόσφατη συνέντευξη του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» απέκλεισε το ενδεχόμενο της ύπαρξης συνιστωσών, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ προ του 2013.

«Δεν νομίζω ότι μπορεί να τους χωρέσει όλους στην Αμαλίας, είναι μικρά τα γραφεία», είπε στο Flash.gr πρόσωπο που συνομιλεί με τον πρώην πρωθυπουργό. Προφανώς αστειευόμενος, αλλά δείχνοντας ένα κλίμα.

Όπως και να έχει, οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν. Όμως, με τα σημερινά δεδομένα ως ρεαλιστικότερο σενάριο μοιάζει η προσχώρηση στο «κόμμα Τσίπρα» ενός μεγάλου αριθμού στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως αυτόνομα πρόσωπα, όχι ως κόμμα ή συνιστώσα.