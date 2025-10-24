ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγροτικό μνημόνιο» 10 ημερών για την κυβέρνηση ώστε να πληρωθούν οι αγρότες

Ένα πολύ κρίσιμο 10ήμερο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , «όπου εν πολλοίς θα κριθούν τα πάντα» καθ΄ ομολογία ανώτερου κυβερνητικού αξιωματούχου ξεκινά για την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα και έως τις 4 Νοεμβρίου το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλούνται να εκπληρώσουν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα – η ορολογία ανασύρει δυσάρεστες μνήμες από τη μαύρη μνημονιακή περίοδο – προκειμένου να καταστούν δυνατές και εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης για το τρέχον έτος.

Με την κυβέρνηση να αισθάνεται πλέον την ασφυκτική πίεση του αγροτικού κόσμου και υπό το φόβο…πρόωρων αγροτικών κινητοποιήσεων σε μία περίοδο, που το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλά, «θερμά» μέτωπα, ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε χθες στις Βρυξέλλες με τη Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής, Elisabeth Werner.

Και μπορεί στην ανασκόπηση της προόδου, που έγινε στο τετ α τετ, το κλίμα να περιγράφεται ως καλό, ωστόσο, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει, ώστε να εκπληρώσει όλους τους αυστηρούς όρους, που έχει θέσει η Κομισιόν την ώρα που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή έχοντας ήδη προαναγγείλει μέσω των εκπροσώπων του, δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στον Νοέμβριο.

Τα επόμενα- ανελαστικά -βήματα

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει υποβάλλει στις Βρυξέλλες:

αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων ( ΟΣΔΕ)

αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των αγροτικών εκτάσεων

καθώς και ένα αντίστοιχο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου.

Όπως σημείωνε κυβερνητικό στέλεχος, που γνωρίζει από κοντά την όλη διαδικασία, ελληνική κυβέρνηση και Κομισιόν βρίσκονται σε καθημερινή επαφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η Αθήνα έχει προϊδεάσει τις Βρυξέλλες αποστέλλοντας κάποια πρώτα στοιχεία με την Κομισιόν να απαντά με τις δικές της επισημάνσεις. Επιπλέον, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τους βοσκοτόπους.

Όλα τα παραπάνω, εφόσον περάσουν από τον μεγεθυντικό φακό της Κομισιόν αναμένεται να ξεκλειδώσουν την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, που ισοδυναμεί με το 70% του συνόλου της επιδότησης. Εντός του Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει κατατεθεί, δε, το νομοσχέδιο για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ.