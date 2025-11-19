Παραιτήθηκε από την Πλεύση ο Διαμαντής Καραναστάσης: Ευχαριστώ τη Ζωή, για την λευκή επιταγή

Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Διαμαντής Καραναστάσης. Απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης, στην οποία τονίζει χαρακτηριστικά:

«Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους».

Ο κ. Καραναστάσης ευχαριστεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία χαρακτηρίζει «μοναδικό πολιτικό θηρίο... πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια... σπάνια γυναίκα».

Και καταλήγει: «Όσο για τις μύγες και το γάλα, έχω να τους πω, όπου και να βρίσκονται και σ’ όποιο χώρο και να κινούνται:

Εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω.

Με την ίδια δύναμη και στα δυο».

Πρώτη αναπληρωματική στο ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας στην Α’ Αθηνών είναι η Έλλη Ρούσσου, η οποία και αναμένεται να πάρει τη θέση του Διαμαντή Καραναστάση στο Κοινοβούλιο.