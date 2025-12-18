Θετικός σε αλκοτέστ ο Διαμαντής Καραναστάσης - Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Θετικός σε έλεγχο για αλκοόλ βρέθηκε ο Διαμαντής Καραναστάσης. Ο σύντροφος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου πρόσφατα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Αστυνομίας, ο Διαμαντής Καραναστάσης κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου στη λεωφόρο Αμαλίας ελέγχθηκε για κατανάλωση οινοπνεύματος και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο.

Η ποσότητα που εντοπίστηκε στο δείγμα του Διαμαντή Καραναστάση ήταν 0,29. Στον γνωστό ηθοποιό και σύντροφο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησής του για διάστημα ενός μηνός, όπως ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εντείνονται οι έλεγχοι

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της Ελληνικής Αστυνομίας να εντείνει τα μπλόκα και τα αλκοτέστ σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, εφόσον η αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους φαίνεται να αποδίδει καρπούς στον εντοπισμό παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Η περίπτωση του Διαμαντή Καραναστάση αποτελεί το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες που αφορά επώνυμο πρόσωπο, δεδομένου ότι πρόσφατα είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και ο εντοπισμός της τραγουδίστριας Ελεωνόρας Ζουγανέλη, η οποία επίσης βρέθηκε να οδηγεί έχοντας ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Η αυστηρότητα των ελέγχων και η σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων υπογραμμίστηκε με τον πλέον συμβολικό τρόπο το περασμένο Σάββατο, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη προσωπικά στο αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στην οδό Σταδίου. Ο πρωθυπουργός, θέλοντας να δώσει το καλό παράδειγμα και να αναδείξει την κρισιμότητα των ελέγχων, υποβλήθηκε και ο ίδιος σε αλκοτέστ παρά το γεγονός ότι κινούνταν πεζός, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η τήρηση του νόμου είναι υποχρέωση όλων και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στους δρόμους.