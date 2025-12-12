Σταμάτησαν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη για αλκοτέστ - Πήρε κλήση και της αφαίρεσαν το δίπλωμα

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί το μηχανάκι της η γνωστή ερμηνεύτρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.

Αστυνομικοί σταμάτησαν την 42χρονη τραγουδίστρια για έλεγχο λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα και στη δοκιμή αλκοτέστ η ένδειξη ήταν 0,10, ενώ σε προηγούμενη μέτρηση είχε καταγραφεί 0,15. Δεδομένου ότι για τα δίκυκλα το όριο είναι 0,10, η τραγουδίστρια θεωρήθηκε ότι υπερέβη το επιτρεπόμενο επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, λόγω της παράβασης, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες και της επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 350 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με τον σύζυγό της πάνω στο μηχανάκι, χωρίς να φοράει κράνος.

Μάλιστα, με αφορμή αυτές τις εικόνες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση.

«Θα παρακαλούσα αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό» είχε γράψει μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.