Γεωργιάδης για Ζουγανέλη - Συρίγο: «Θα τους παρακαλούσα να μας βοηθήσουν φορώντας το κράνος τους»

Σε μια χώρα που καθημερινά σκοτώνεται κόσμος από τη μη χρήση κράνους και την υπερβολική ταχύτητα, τα διάσημα πρόσωπα πρέπει πριν από όλους να δίνουν το καλό παράδειγμα!

Μια σειρά από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και απεικόνιζαν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Συρίγο να κάνουν βόλτα πάνω σε μηχανή χωρίς να φορούν κράνος ήταν ικανή να κινητοποιήσει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που θέλησε -με αφορμή αυτό το περιστατικό- να περάσει το μήνυμά του σχολιάζοντας το Χ: «Καταρχήν εύχομαι στην κ. Ζουγανέλη και στον κ. Συρίγο να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν το νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος: το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει καμπάνια για αυτό, έχει προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή και έχει εισηγηθεί αυστηρούς νόμους. Όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον, αλλά διότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να σώζουμε ζωές.

Καταρχήν εύχομαι στην κα Ζουγανέλη και στον @niksirigos να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν το νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος:… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 21, 2025

«Ανεύθυνη συμπεριφορά»

Κάθε μέρα, νέοι κυρίως άνθρωποι, είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται πολύ σοβαρά, επειδή απλά δεν φορούσαν κράνος. Τα περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ από τροχαία καταλαμβάνονται από ανθρώπους που δεν θα κατέληγαν εκεί εάν δεν έδειχναν τόσο ανεύθυνη συμπεριφορά. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό», σχολίασε ο υπουργός.