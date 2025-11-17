Ζουγανέλη: «Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους και το έχω πληρώσει με πολύ στρες και λάθος επιλογές»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ήταν η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και μίλησε για τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα της που πολλές φορές την οδηγούν σε λάθος επιλογές.

«Στο 99% της ζωής μου λειτουργώ ως ευαίσθητη, ως δυναμική μπορώ να πω ότι είναι πολύ λιγότερες οι στιγμές. Αυτό που μου λένε οι άλλοι, αλλά έχω αρχίσει να το αναγνωρίζω και εγώ, είναι ότι στη σκηνή φαντάζω πολύ δυναμική. Κάποιες φορές τυχαίνει να το συνειδητοποιήσω στη σκηνή, κάποιες άλλες βλέπω την παρουσία μου αφού κατέβω, αλλά γενικά νομίζω ότι η ευαισθησία μου με έχει οδηγήσει» εξήγησε.



Και τόνισε: «Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους, γιατί άμα είσαι με τον εαυτό σου παίρνει σβάρνα και άλλα πράγματα. Την έχω πληρώσει αυτή την αυστηρότητα με πολύ στρες και λάθος επιλογές γιατί, όταν είσαι στρεσαρισμένος, κάνεις επιλογές που με έχουν δυσκολέψει ή που δεν κύλησαν το ίδιο εύκολα με το αν ήμουν ψύχραιμη. Κυρίως αυτό, η πολλή αυστηρότητα με έχει κάνει να μην μπορώ να ευχαριστηθώ πράγματα που έχουν έρθει.



Άμα είσαι αυστηρός, πολλά πράγματα τα προσπερνάς. Έχω κάνει προσπάθεια για να ζω τη στιγμή αλλά ακόμη, πολλές φορές, δεν τη ζω».