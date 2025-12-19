«Από αύριο μόνο φραπέ»: Η απάντηση Καραναστάση μετά την κλήση για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης, να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στον πρώην βουλευτή επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε δημόσια στο περιστατικό με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τόσο τον έλεγχο όσο και τα νέα, αυστηρότερα όρια αλκοόλ για τους οδηγούς. «Από αύριο μόνο φραπέ», έγραψε.

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!»