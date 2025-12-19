Βουλή: Με 159 ψήφους «πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - Καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ

Με 159 θετικές ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το κρίσιμο νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ και ορισμένοι ανεξάρτητοι, ενώ καταψήφισαν 129 βουλευτές της αντιπολίτευσης.



Η ονομαστική ψηφοφορία είχε προαναγγελθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε στείλει το μήνυμα πως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης, καταγγέλλοντας ως αντιφατική τη στάση του ΠΑΣΟΚ που από τη μια καταγγέλλει τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη αρνείται να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.



Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως πέρασε στην αντεπίθεση, καθώς όχι μόνο καταψήφισε, αλλά και κατέθεσε και δική της πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία.



Την ίδια στιγμή με 163 θετικές ψήφους ψηφίστηκε η τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. 126 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.