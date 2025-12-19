Εγκρίθηκε ο διορισμός της Τσαγγάρη στη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε από την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο διορισμός της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της Διοικήτριας της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στη σχετική ψηφοφορία, η ΝΔ υπερψήφισε, ωστόσο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ καταψήφισαν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών».

Παρουσιάζοντας την προτεινόμενη εκ μέρους του υπουργείου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για έναν «άνθρωπο του καθήκοντος», εκτιμώντας πως εάν δεν υπήρχαν «πολιτικές σκοπιμότητες», η αντιπολίτευση θα στήριζε το διορισμό της Δέσποινας Τσαγγάρη στη συγκεκριμένη θέση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικώς με την ακρίβεια, επιμένοντας πως το κρίσιμο είναι η ενίσχυση του εισοδήματος.

«Το πρόβλημα του κόστους ζωής, είναι θέμα διαθέσιμου εισοδήματος. Το διαθέσιμο εισόδημα αφορά το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Κάποιοι άσχετοι ή ιδιοτελείς πετάνε το μπαλάκι και ταυτίζουν το υπουργείο Ανάπτυξης με το θέμα του κόστους ζωής. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το πρόβλημα του διαθέσιμου εισοδήματος είναι συνολικό θέμα του ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και πολιτική της κυβέρνησης μας είναι συστηματικά να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Είναι αυτή η νέα Αρχή μια μέθοδος για να απεκδυθεί των ευθυνών του ο πρωθυπουργός;», ρώτησε ο Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

«Η μέση τιμή της βενζίνης στο Λεκανοπέδιο είναι 1,70. 1,25 είναι η τιμή στην Κύπρο. Τι θα κάνουμε για να πάμε στη τιμήn της Κύπρου;», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ.