Πολιτική Υπουργείο Ανάπτυξης θέσεις εργασίας Τάκης Θεοδωρικάκος

Ξεκίνησε η διαδικασία για νέο διοικητή στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή

Όσοι ενδιαφέρονται και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν διορία δέκα ημερών για να υποβάλουν βιογραφικό.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής με την επωνυμία «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή», η οποία συστάθηκε με το ν.5255/28.11.2025 (Α’219), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με βάση την πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέση του διοικητή, οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμο 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, να υποβάλουν εντός δέκα ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Υπουργείο Ανάπτυξης θέσεις εργασίας Τάκης Θεοδωρικάκος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader