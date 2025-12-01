Ξεκίνησε η διαδικασία για νέο διοικητή στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής με την επωνυμία «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή», η οποία συστάθηκε με το ν.5255/28.11.2025 (Α’219), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με βάση την πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέση του διοικητή, οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμο 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, να υποβάλουν εντός δέκα ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.