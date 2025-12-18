Ποια είναι η Δέσποινα Τσαγγάρη που προτείνεται για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην αγορά προτείνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος , για την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Πρόκειται για τη Δέσποινα Τσαγγάρη, η οποία μέχρι τον Ιούνιο –οπότε και υπέβαλε την παραίτησή της– ήταν διευθύνουσα σύμβουλος στην αλλαντοβιομηχανία Νίκας του ομίλου Σπ. Θεοδωρόπουλου, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη διοίκηση της Υφαντής.

Ακρόαση στη Βουλή για τον διορισμό

Την Παρασκευή το πρωί η κ. Τσαγγάρη περνά από ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία καλείται να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τον διορισμό της στη θέση της Διοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου, με δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών. Η επιλογή της κ. Τσαγγάρη εντάσσεται στη φάση συγκρότησης και οργανωτικής εκκίνησης της νέας Αρχής, η οποία τους επόμενους μήνες αναμένεται να αποκτήσει πλήρη διοικητική δομή και επιχειρησιακή αυτονομία, αναλαμβάνοντας ενιαία την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.

Πενταετής θητεία και μεταβατικό σχήμα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η θητεία του διοικητή και των υποδιοικητών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. Στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι τον οριστικό διορισμό των οργάνων διοίκησης, οι τοποθετήσεις θα γίνονται με υπουργική απόφαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Θεοδωρικάκος, αφού ολοκληρωθεί η οργανωτική συγκρότηση της Αρχής, θα ακολουθήσει διαγωνισμός για τον διοικητή που θα αναλάβει την πλήρη πενταετή θητεία.

Από τη Νίκας και την Pepsico στη νέα Αρχή

Η Δέσποινα Τσαγγάρη ανέλαβε τη θέση της CEO της Π.Γ. Νίκας το 2023, προερχόμενη από την Pepsico Hellas, όπου είχε διατελέσει γενική διευθύντρια από το 2018. Κατά τη θητεία της υλοποιήθηκε η συγχώνευση της Tasty Foods με την Pepsico–ΗΒΗ, ενώ ολοκληρώθηκε και η πώληση του εργοστασίου εμφιαλωμένου νερού στο Λουτράκι στη NU Aqua. Στο επαγγελματικό της παρελθόν περιλαμβάνονται επίσης θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου FMCGs, όπως η Procter & Gamble.

Τι αλλάζει στην εποπτεία της αγοράς

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συγκεντρώνονται τέσσερις διαφορετικές αρχές και υπηρεσίες, με στόχο τον ενιαίο έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή της καταναλωτικής νομοθεσίας. Στη νέα δομή ενσωματώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της ΔΙΜΕΑ (με εξαίρεση το τμήμα χημικών αναλύσεων), της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και υπηρεσιών επικοινωνίας και εξωστρέφειας, ενώ με την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργούνται υφιστάμενες αυτόνομες δομές, όπως ο «Συνήγορος του Καταναλωτή».