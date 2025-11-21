«Και πολύ κάθισα»: Νέο «χτύπημα» Καραναστάση μετά την παραίτηση

Συνεχίζεται η έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από την αιφνιδιαστική παραίτηση του Διαμαντή Καραναναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα με την Πλεύση Ελευθερίας . Ο πρώην βουλευτής επανήλθε με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής του, ενώ η πρόεδρος του κόμματος και σύντροφός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε το γεγονός με μία άκρως φορτισμένη δήλωση.

«Και πολύ κάθισα»: Η νέα ανάρτηση Καραναστάση

Ο Διαμαντής Καραναστάσης δικαιολόγησε την επιλογή του να εγκαταλείψει την έδρα του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το πολιτικό περιβάλλον. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η απόφασή του έχει βρει υποστήριξη στους απλούς πολίτες.

«Μέσα σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι νιώθει «περήφανα» με τους συμπολίτες του: «Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες. Μένω με όλους μας. Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: "και πολύ έκατσες Διαμαντή…". Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα».

Με τη φράση αυτή, ο πρώην βουλευτής διαχωρίζει τη θέση του από το πολιτικό σύστημα, στο οποίο, όπως υπονοεί, κυριαρχεί η προσκόλληση στην εξουσία και τα προνόμια.

Η «συγγνώμη» της Κωνσταντοπούλου για τον «βούρκο»

Από την πλευρά της, ηΖωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε την αποθεωτική της στάση απέναντι στην κίνηση του συντρόφου της. Σε μια μακροσκελή ανάρτηση, εξήρε τη «γενναιότητα» και την «ανωτερότητα ψυχής» του, τονίζοντας ότι ο Καραναστάσης «νίκησε τον βούρκο».

Το πιο συγκινησιακά φορτισμένο σημείο της τοποθέτησής της ήταν η προσωπική της «συγγνώμη» προς τον ίδιο: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από αυτό το δηλητήριο. Αυτό που διώχνει τους ανθρώπους από την πολιτική».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας περιέγραψε τον Καραναστάση ως τον εμπνευστή και τον «στρατηγό» της πορείας του κόμματος προς τη Βουλή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης, που ήταν βουλευτής στην Α΄ Αθηνών, επιστρέφει στον χώρο του Πολιτισμού, ενώ την έδρα του καταλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος, Έλλη Ρούσσου.