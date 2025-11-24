Ορκίστηκε βουλευτής η Έλλη Ρούσσου - Αντικατέστησε τον Διαμαντή Καραναστάση

Βουλευτής ορκίστηκε η δικηγόρος Έλλη Ρούσσου, η οποία αντικατέστησε τον Διαμαντή Καραναστάση που παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.



Η νέα βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. «Καλή δύναμη στη νέα συνάδελφο» ευχήθηκε ότι αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.



Ο Διαμαντής Καραναστάσης εγκατέλειψε το βουλευτικό έδρανο την περασμένη Τετάρτη, δηλώνοντας αηδιασμένος από τη «βρωμιά» της πολιτικής και ενημερώνοντας πως αφιερώνεται πλέον αποκλειστικά στον Πολιτισμό.

Έπλεξε πάντως το εγκώμιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως ακριβώς έπραξε και η ίδια σε τηλεοπτικές της δηλώσεις αλλά και από βήματος.