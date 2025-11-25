Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα της αγρότισσας με τη Ferrari

Στοιχήματα για το εάν θα ακουστούν στη Βουλή οι… γκαζιές της αγρότισσας με την Ferrari έπαιζαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο Περιστύλιο.

Οι περισσότεροι, ιδίως της αντιπολίτευσης, πόνταραν όλες αυτές τις ημέρες τα ρέστα τους πως η Πόπη Σεμερτζίδου θα επιλέξει να ακολουθήσει τη μέθοδο του «Φραπέ» και να μην εμφανιστεί στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής, αποστέλλοντας σχετικό υπόμνημα.



Από το πρωί της Τρίτης ωστόσο η περιρρέουσα ατμόσφαιρα άρχισε να αλλάζει, καθώς βουλευτές εκτιμούσαν πως η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ και θα έρθει στη Βουλή και θα απαντήσει σε όλα όσα της καταλογίζουν. «Θα έρθει κανονικότητα!», έλεγε με απόλυτη βεβαιότητα «γαλάζιος».

Ε, κάτι θα ξέρει…



Εφόσον επιβεβαιωθούν οι συγκλίνουσες πληροφορίες, η Πόπη Σεμερτζίδου θα κληθεί από τους βουλευτές να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός πως η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους οποίους τους χορηγήθηκαν. Υπενθυμίζεται πως σε αυτό το φόντο, η αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχει δεσμεύσει μέρος της περιουσίας της, μεταξύ άλλων, πολυτελή ΙΧ.

Η συνεδρίαση αναμένεται σε κάθε περίπτωση «καυτή» καθώς το μεσημέρι, αμέσως μετά από την Πόπη Σεμερτζίδου καταθέτει ο «πράσινος» Λάμπρος Αντωνόπουλος που παραιτήθηκε από γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ αφότου επέστρεψε 15.000 ευρώ που είχε λάβει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

